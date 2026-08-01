Оставио узнемирујућу поруку на Фејсбуку: Отац убио дјецу па себе?

Аутор:АТВ редакција
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Још нема службене потврде око тога шта се догодило у Зачретју. Но, према незваничним информацијама које су се могле чути на лицу мјеста, чини се да је отац убио своје двоје дјеце, запалио кућу, а затим убио и себе.
Прије тога је на Фејсбуку оставио поруку из које се може ишчитати да се жели осветити супрузи.
РТЛ Данас пише да су им из Министарства социјалне политике потврдили да породица није била под третманом Завода за социјални рад, те да Завод у овом случају није предузимао никакве мјере породично-правне заштите. Такође, ни полиција досад није имала никаквих поступања.
Отац који је страдао ноћас оставио је на друштвеним мрежама узнемирујућу поруку, пише Индекс.
Засад нема потврде о томе шта се догодило у кући и шта је узрок смрти њега и двоје дјеце — сина који је имао 17 година и дјевојчице од 14 година.
„Ово је трагедија за цијело мјесто. Након службеног увиђаја очекујемо службену информацију како бисмо могли прогласити дан жалости. Ово је трагедија која нас је све заједно схрвала”, рекао је Марко Кос, начелник општине Свети Криж Зачретје, за ХРТ.
Локални портал Загорје.цом пише да су у пожару погинули отац и двоје дјеце. Комшије су испричале да је једно дијете завршавало средњу школу, а друго је ове године завршило основну школу.
Комшије тврде за Загорје.цом да су чули три пуцња, након чега је избио пожар. Напоменули су да је супруга и мајка радила, па није била у кући, али је стигла након што је чула да јој гори кућа.
„Јадна жена, викала је сва у шоку. Страшна је ово трагедија. Ужасна”, поручили су, напоменувши да је ријеч о породици која се доселила негдје са златарског подручја.
„Нисам чула јер сам била на другој страни, али сам осјетила да се кућа јако затресла — чуло се нешто као јака грмљавина. Дошао је супруг и рекао да идем погледати шта се догађа јер из прозора комшијине куће иде црни дим. Отишла сам на прозор, видјела дим и одмах смо позвали ватрогаску службу”, још под утиском догађаја казала је мјештанка Светог Крижа Зачретја, које је у суботу ујутро потресла незапамћена породична трагедија.
Вијест о трагедији потресла је мјештане загорске општине с нешто мање од 6.000 становника.
Потресене комшије са којима су новинари разговарали казале су како породицу не познају добро јер су се у мјесто доселили прије неколико година, након што су тамо купили кућу, пише 24сата.
„Мислим да су је отплатили прије годину дана. Знам да су је уређивали, направили су изолацију, столарију. Мушкарац је, колико сам чула, радио у Њемачкој. Знам да су имали двоје дјеце, цурицу и дечка”, казала је шокирана комшиница и додала да је дјечак био на прагу пунољетности, а цурица је таман завршила основну школу.
Током увиђаја изузимају се сви трагови и докази ради утврђивања свих околности догађаја. Слиједи криминалистичко истраживање којим треба да се утврди како узрок смрти, тако и узрок пожара.
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