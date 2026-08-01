Илиндански обичаји: Шта доноси здравље, а шта призива гром?

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и вјерници 2. августа обиљежавају Светог пророка Илију, једног од најпоштованијих старозавјетних светитеља.
У народу је познат као Илија Громовник, а за овај празник везују се бројни обичаји, вјеровања и забране које се поштују вијековима.
Према народном предању, Свети Илија небом јури у ватреним колима, а грмљавина и муње сматрају се знаком његове снаге. Због тога се вјерује да на овај дан не треба изазивати његов гнијев.
Један од најпознатијих обичаја јесте узимање кашичице меда. Вјерује се да мед на Светог Илију доноси здравље, па мајке њиме често мажу дјецу по образима како би била здрава и румена током цијеле године.
На Илиндан се одлази у цркву, а у многим мјестима организују се вашари, сабори и црквене славе, који окупљају велики број људи.
Према народном вјеровању, на Светог Илију не ради се у пољу. Не коси се, не жање и не улази у винограде, јер се вјерује да би гром могао да уништи љетину.
Постоји и вјеровање да се послије Илиндана више не треба купати у ријекама и језерима, јер се сматра да је љето на измаку и да вода постаје хладнија и опаснија.
Народ каже да на овај празник треба избјегавати свађе, љутњу и тешке ријечи, јер се вјерује да доносе несрећу у кућу.
За Светог Илију везују се и бројна временска предсказања. Ако на овај дан грми, вјерује се да ће род ораха и љешника бити слаб. С друге стране, киша на Илиндан сматра се добрим знаком јер најављује плодну јесен.
Позната је и народна изрека:
„Од Светог Илије, сунце све милије”
Овом изреком се наговијештава да љето полако пролази, дани постају краћи, а јутра свјежија.
Без обзира на то да ли неко вјерује у народна предања или их посматра као дио традиције, Илиндан и данас заузима посебно мјесто у српским обичајима и један је од празника који се обиљежава са великим поштовањем, преноси Телеграф.
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