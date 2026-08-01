Минић: Влада Српске уложила 41 милион КМ у Соколац

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је да је Повеља општине Соколац коју је данас примио подстрек да се настави рад на још већем развоју ове локалне заједнице у коју је Влада Српске у протекле четири године уложила око 41 милион КМ.
"Илиндан нас окупља око вриједности вјере, традиције и заједништва. Част ми је што сам поводом крсне славе општине Соколац примио Повељу општине, највеће признање које ова локална заједница додјељује", навео је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
Илиндан нас окупља око вриједности вјере, традиције и заједништва.— Саво Минић (@minic_savo) August 1, 2026
Част ми је што сам поводом крсне славе општине Соколац примио Повељу општине, највеће признање које ова локална заједница додјељује. Ово признање је подстрек да наставимо да радимо још више за развој Сокоца, у… pic.twitter.com/vpkVMv2H0l
Минић је свим становницима Сокоца честитао Илиндан - Дан и крсну славу општине, и пожелио да овај празник прославе у здрављу, слози и достојанствено.
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