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Минић: Влада Српске уложила 41 милион КМ у Соколац

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 20:44

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић у Сокоцу
Фото: АТВ

Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је да је Повеља општине Соколац коју је данас примио подстрек да се настави рад на још већем развоју ове локалне заједнице у коју је Влада Српске у протекле четири године уложила око 41 милион КМ.

"Илиндан нас окупља око вриједности вјере, традиције и заједништва. Част ми је што сам поводом крсне славе општине Соколац примио Повељу општине, највеће признање које ова локална заједница додјељује", навео је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Минић је свим становницима Сокоца честитао Илиндан - Дан и крсну славу општине, и пожелио да овај празник прославе у здрављу, слози и достојанствено.

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Тагови :

Саво Минић

Соколац

улагања

Република Српска

Влада Републике Српске

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