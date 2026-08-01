Logo

Смртоносна сачекуша у Никшићу, убица у бјекству

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 21:01

Коментари:

0
Пиштољ, оружје
Фото: Pexels

Члан организоване криминалне групе Јован Мрваљевић убијен је данас поподне у Никшићу, а полиција трага за починиоцима, потврђено је порталу РТЦГ из црногорске Управе полиције.

Из Управе полиције саопштено је да је до употребе ватреног оружја дошло око 20.00 часова у никшићком насељу Капино поље.

"Службеници Управе полиције у сарадњи са надлежним тужиоцем предузимају све мјере и радње с циљем утврђивања свих околности и потпуног расвјетљавања догађаја", додаје се у саопштењу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Убиство

ликвидација

криминална група

Никшић

Црна хроника

Коментари (0)

Прочитајте више

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић у Сокоцу

Република Српска

Минић: Влада Српске уложила 41 милион КМ у Соколац

2 ч

0
Илиндански обичаји: Шта доноси здравље, а шта призива гром?

Друштво

Илиндански обичаји: Шта доноси здравље, а шта призива гром?

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Оставио узнемирујућу поруку на Фејсбуку: Отац убио дјецу па себе?

3 ч

0
doktor ljekar uniforma medicina

Здравље

Бол у доњем дијелу леђа може да буде знак рака: Овај симптом открива малигно обољење

3 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Оставио узнемирујућу поруку на Фејсбуку: Отац убио дјецу па себе?

3 ч

0
Путници на аеродрому.

Регион

Паника на аеродрому у Хрватској, сви летови отказани

5 ч

0
Полицијско ауто

Регион

Тијела мушкарца и жене пронађена поред аутомобила: Ужас у Словенији

6 ч

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Регион

У Хрватској букнуло више пожара: У гашењу учествује велики број ватрогасаца

7 ч

0

  • Најновије

21

54

Додик: Оно чему тежимо је да вјера и црква имају значај и живе у народу

21

42

Таксиста намјерно прегазио човјека, замало покосио и бебу у колицима

21

32

Додик на Илинданском зборовању у Марићки

21

09

Ако дате дјетету ово име, суђено му је да буде велики: Крије моћно значење

21

01

Смртоносна сачекуша у Никшићу, убица у бјекству

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима