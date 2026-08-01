Смртоносна сачекуша у Никшићу, убица у бјекству

Аутор:АТВ редакција
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Члан организоване криминалне групе Јован Мрваљевић убијен је данас поподне у Никшићу, а полиција трага за починиоцима, потврђено је порталу РТЦГ из црногорске Управе полиције.
Из Управе полиције саопштено је да је до употребе ватреног оружја дошло око 20.00 часова у никшићком насељу Капино поље.
"Службеници Управе полиције у сарадњи са надлежним тужиоцем предузимају све мјере и радње с циљем утврђивања свих околности и потпуног расвјетљавања догађаја", додаје се у саопштењу.
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