Тијела мушкарца и жене пронађена поред аутомобила: Ужас у Словенији

Аутор:АТВ редакција
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Код Крања су јутрос пронађена тијела мушкарца и жене, према првим информацијама, смрт је посљедица употребе ватреног оружја, а у инцидент није било умијешано треће лице.
Након пријаве јутрос око 9.30 часова, полиција је у области Јепрце пронашла паркирано возило и поред тијела мушкарца и жене, преноси РТВ Сло.
Србија
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"Први налази указују да су мушкарац и жена преминули од прострелних рана и да ниједна трећа страна није била умијешана у инцидент, тако да нема опасности за околно подручје или становнике", саопштила је полиција.
Полиција је саопштила да мотив злочина и поријекло оружја и муниције пронађених на лицу мјеста још нису разјашњени.
(Срна)
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