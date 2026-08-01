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Тијела мушкарца и жене пронађена поред аутомобила: Ужас у Словенији

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 16:59

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Код Крања су јутрос пронађена тијела мушкарца и жене, према првим информацијама, смрт је посљедица употребе ватреног оружја, а у инцидент није било умијешано треће лице.

Након пријаве јутрос око 9.30 часова, полиција је у области Јепрце пронашла паркирано возило и поред тијела мушкарца и жене, преноси РТВ Сло.

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"Први налази указују да су мушкарац и жена преминули од прострелних рана и да ниједна трећа страна није била умијешана у инцидент, тако да нема опасности за околно подручје или становнике", саопштила је полиција.

Полиција је саопштила да мотив злочина и поријекло оружја и муниције пронађених на лицу мјеста још нису разјашњени.

(Срна)

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Тагови :

Словенија

пронађена тијела

Убиство

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