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Епидемија еболе се погоршава, све већи ризик за ширење

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 17:54

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Здравствени радник стоји у центру за лијечење еболе у ​​Бунији, Конго, понедјељак, 20. јула 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Prosper Heri Ngorora

Епидемија еболе у централној Африци не само да није под контролом, већ се погоршава у ДР Конго, уз све већи ризик да се прошири на сусједне земље, упркос напорима уложеним током претходних седмица, саопштила је СЗО.

Како је наведено из здравствене агенције УН, ова епидемија је највећа коју је земља икада доживјела.

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"Потребно је знатно повећање активности да би се епидемија зауставила", наводи СЗО у саопштењу.

Током протекле седмице пријављено је 567 инфекција и 296 смртних случајева, што је више него у било којој другој седмици од најновије појаве вируса.

СЗО процјењује да је број лабораторијски потврђених случајева 3.605, укључујући 1.587 смртних исхода. Заразу је преживио 651 пацијент.

Претходна највећа епидемија у ДР Конгу догодила се између 2018. и 2020. године, када је било 3.317 потврђених случајева.

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Тренутно се шири бундибугио сој вируса, против којег још нема одобрене вакцине.

У току су испитивања вакцине која тек треба да се развије.

(Срна)

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ДР Конго

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