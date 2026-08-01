Logo

Доктори упозоравају: Ова здрава навика повећава хормон стреса

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 11:59

Коментари:

0
Доктори упозоравају: Ова здрава навика повећава хормон стреса
Фото: Pixabay

Кортизол има важну улогу у одговору тијела на стрес, али и у регулацији метаболизма и нивоа енергије током дана.

То је стероидни хормон стреса који производе надбубрежне жлијезде - објашњава др Џенифер Ченг за Параде. Иако су повремене промјене нормалне, дугорочно повишен ниво кортизола може бити проблем. Љекари упозоравају да чак и неке здраве навике могу привремено повећати његов ниво.

илу-хороскоп-27022026

Занимљивости

Ова четири хороскопска знака очекује велики преокрет

Пацијентима увијек говорим да се здравље своди на сан, исхрану и вјежбање, и то тим редослиједом - напомиње др Андрес Спленсер.

Ендокринолози истичу да високоинтензивни интервални тренинзи (ХИИТ) могу привремено повисити ниво кортизола.

Др Ченг објашњава да током таквих тренинга тијело препознаје појачан физички напор и ослобађа хормоне стреса

ХИИТ може изазвати привремени скок нивоа кортизола - каже докторка.

Зашто се кортизол повећава током ХИИТ-а?

Кортизол током интензивне физичке активности има важну улогу. Др Викторија Фин објашњава да помаже повећању нивоа шећера у крви и подржава рад срца и мишића током напора.

Једноставно речено, кортизол помаже тијелу да издржи кратке налете напорне активности - наводи др Фин. Истраживања показују да се ниво кортизола након ХИИТ тренинга обично враћа на почетне вриједности у року од 24 часа.

Шпанија-Сеута-мигранти

Свијет

Мигрантска криза у Шпанији: Нови покушај упада, расте број страдалих

То не значи да су ХИИТ тренинзи лоши

Стрес од вјежбања је добра ствар - истиче др Спленсер. Додаје да се тијело редовним вјежбањем прилагођава, па одговор на стрес временом постаје ефикаснији. Ипак, упозорава да претјеривање може изазвати проблеме и савјетује постепен напредак и прилагођавање интензитета сопственој кондицији, преноси Глас Српске.

Поред уравнотеженог приступа тренингу, љекари препоручују и друге навике за одржавање здравог нивоа кортизола. Др Фин савјетује технике попут медитације, вјежби дисања, боравка у природи и одржавања друштвених контаката.

Такође наглашава важност квалитетног сна јер "хронични недостатак сна или лош распоред спавања могу пореметити овај ритам, што доводи до хронично повишених нивоа кортизола". Ако је стрес дуготрајан или изазива забринутост, др Ченг препоручује разговор са љекаром и, по потреби, упућивање терапеуту или психологу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

тренинг

Кортизол

Доктор

здравље

стрес

Коментари (0)

Прочитајте више

Конзерва, риба

Савјети

Шта је опасније: Истекао рок трајања или испупчен поклопац на конзерви

5 ч

0
На граничном прелазу Ситница–Зупци, између Црне Горе и Босне и Херцеговине, данас су забиљежене огромне гужве и вишекилометарске колоне возила,

Друштво

Километарске колоне: Колапс на граничном прелазу Ситница–Зупци

5 ч

0
Нема Ђоковића, али два српска тенисера наступају на Мастерсу у Монтреалу

Свијет

Нема Ђоковића, али два српска тенисера наступају на Мастерсу у Монтреалу

5 ч

0
Ако на Илиндан испоштујете овај обичај, пратиће вас здравље и радост цијеле године

Друштво

Ако на Илиндан испоштујете овај обичај, пратиће вас здравље и радост цијеле године

6 ч

0

Више из рубрике

Разнолика група људи учествује у дегустацији вина, уживајући у црвеном вину за заједничким столом у затвореном простору.

Здравље

Кардиолог открио колико чаша црног вина на дан је здраво попити

17 ч

0
Како правилно вјежбати током великих врућина?

Здравље

Како правилно вјежбати током великих врућина?

22 ч

0
Артеријски крвни притисак је сила којом циркулишућа крв дјелује на јединицу површине крвног суда.

Здравље

Нова стратегија за контролу високог притиска

1 д

0
Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.

Здравље

Мислила да јој нога дрхти због умора па добила страшну дијагнозу

1 д

0

  • Најновије

16

03

У Хрватској букнуло више пожара: У гашењу учествује велики број ватрогасаца

15

50

Мушкарац (49) ухапшен због сумње да је полно узнемиравао малољетницу

15

48

Додик објавио снимак бербе: Шљива је симбол српства

15

37

Скоро 200.000 људи се вратило кући након пожара у Француској

15

32

Чудо на Викторијином језеру: На овом острву живи чак 500 људи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима