Доктори упозоравају: Ова здрава навика повећава хормон стреса

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Кортизол има важну улогу у одговору тијела на стрес, али и у регулацији метаболизма и нивоа енергије током дана.
То је стероидни хормон стреса који производе надбубрежне жлијезде - објашњава др Џенифер Ченг за Параде. Иако су повремене промјене нормалне, дугорочно повишен ниво кортизола може бити проблем. Љекари упозоравају да чак и неке здраве навике могу привремено повећати његов ниво.
Занимљивости
Ова четири хороскопска знака очекује велики преокрет
Пацијентима увијек говорим да се здравље своди на сан, исхрану и вјежбање, и то тим редослиједом - напомиње др Андрес Спленсер.
Ендокринолози истичу да високоинтензивни интервални тренинзи (ХИИТ) могу привремено повисити ниво кортизола.
Др Ченг објашњава да током таквих тренинга тијело препознаје појачан физички напор и ослобађа хормоне стреса
ХИИТ може изазвати привремени скок нивоа кортизола - каже докторка.
Кортизол током интензивне физичке активности има важну улогу. Др Викторија Фин објашњава да помаже повећању нивоа шећера у крви и подржава рад срца и мишића током напора.
Једноставно речено, кортизол помаже тијелу да издржи кратке налете напорне активности - наводи др Фин. Истраживања показују да се ниво кортизола након ХИИТ тренинга обично враћа на почетне вриједности у року од 24 часа.
Свијет
Мигрантска криза у Шпанији: Нови покушај упада, расте број страдалих
Стрес од вјежбања је добра ствар - истиче др Спленсер. Додаје да се тијело редовним вјежбањем прилагођава, па одговор на стрес временом постаје ефикаснији. Ипак, упозорава да претјеривање може изазвати проблеме и савјетује постепен напредак и прилагођавање интензитета сопственој кондицији, преноси Глас Српске.
Поред уравнотеженог приступа тренингу, љекари препоручују и друге навике за одржавање здравог нивоа кортизола. Др Фин савјетује технике попут медитације, вјежби дисања, боравка у природи и одржавања друштвених контаката.
Такође наглашава важност квалитетног сна јер "хронични недостатак сна или лош распоред спавања могу пореметити овај ритам, што доводи до хронично повишених нивоа кортизола". Ако је стрес дуготрајан или изазива забринутост, др Ченг препоручује разговор са љекаром и, по потреби, упућивање терапеуту или психологу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
5 ч0
Друштво
5 ч0
Свијет
5 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
16
03
15
50
15
48
15
37
15
32
Тренутно на програму