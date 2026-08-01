Нема Ђоковића, али два српска тенисера наступају на Мастерсу у Монтреалу

Аутор:АТВ редакција
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Српски тенисери Миомир Кецмановић и Хамад Међедовић сазнали су распоред за Мастерс турнир у Монтреалу, први турнир из серије 1.000 после Вимблдона.
Кецмановић ће у првом колу играти против тенисера који ће у главни жријеб стићи кроз квалификације. Уколико избори пласман у друго коло, ривал ће му бити 23. носилац, Француз Артур Риндеркнеш.
Међедовић ће на старту турнира одмјерити снаге са Аргентинцем Хуаном Мануелом Серундолом, тренутно 50. тенисером свијета.
Биће то њихов трећи међусобни дуел, а српски тенисер славио је у оба претходна сусрета, оба одиграна на шљаци у Паризу – једном у квалификацијама, а потом и у главном жријебу Ролан Гароса.
Побједник тог меча у другом колу играће против Норвежанина Каспера Руда, који је као један од носилаца слободан у првом колу.
Први носилац турнира је Нијемац Александер Зверев, који ће због статуса носиоца бити слободан у првом колу.
Такмичење ће започети против побједника меча између Италијана Лоренца Сонега и Низоземца Талона Грикспора, преноси Б92.
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Потенцијални ривал у четвртфиналу могао би да му буде Американац Тејлор Фриц, док су међу могућим противницима у полуфиналу Данил Медведев, Бен Шелтон и Јакуб Меншик.
Доњу половину жријеба предводи четврти тенисер свијета Феликс Оже-Алијасим.
Канађанин ће у другом колу играти против бољег из дуела Лука Ван Аш – квалификант, а у наставку турнира могући ривали су му Флавио Коболи, Андреј Рубљов, Алекс де Минор, Матео Беретини, Артур Фис и Рафаел Ходар.
На Мастерсу у Монтреалу неће наступити Новак Ђоковић, Јаник Синер и Карлос Алкараз, који су отказали учешће, па ће Зверев имати прилику да потврди улогу главног фаворита за освајање титуле.
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