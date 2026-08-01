Букти пожар у Грчкој: У гашењу учествују канадери и хеликоптери

Аутор:АТВ редакција
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Велики шумски пожар који је из Виотије стигао до Атике и области Порто Гермено захватио је широко подручје, а у гашење је од јутрос укључено девет канадера и четири хеликоптера.
Пожар се проширио на два фронта, док је код места Псата издато упозорење за евакуацију становника према Алепохорију и Мегари, пренио је ЕРТ.
Из предострожности су током ноћи евакуисана и насеља Агиа Параскеви, Агиос Нектариос и Крио Пигади.
Током акције спасавања, припадници обалске страже и ватрогасне службе евакуисали су чамцима 12 људи који су били заробљени на плажи у Порто Гермену.
Сви су безбједно пребачени у Алепохори.
Пожар је изазвао велику материјалну штету.
Према свједочењима са терена, изгорела је шума која раније није била захваћена ватром.
Мјештани су навели да су јаки вјетрови брзо промијенили правац ширења пожара и онемогућили прилаз луци и путевима за евакуацију.
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Новинарске екипе које су обишле подручје ујутру затекле су згаришта, изгорјела возила и потпуно уништену вегетацију, пренео је ЕРТ.
Према информацијама са терена, изгорјело је више кућа, а једно ватрогасно возило потпуно је уништено у пожару.
Због ватрене стихије уведена су бројна ограничења саобраћаја и затворени су поједини регионални путеви који воде ка Порто Гермену и околним насељима.
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Предсједник Синдиката ватрогасаца Костас Цигас рекао је да су снажни вјетрови додатно отежали гашење пожара, наводећи да је ватра створила сопствене ваздушне струје, што је допринијело њеном брзом ширењу.
Ватрогасци си описали ситуацију као изузетно тешку и истакли да на појединим мјестима није било безбједног излаза, а пламен је на неким мјестима достизао висину од 20 до 30 метара.
Пожар је током ноћи захватио велика шумска и пољопривредна подручја у Виотији, а више приобалних насеља евакуисано је морским путем.
(Sputniknews)
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