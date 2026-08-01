Гужве на граничним прелазима, возачима упућено посебно упозорење

Аутор:АТВ редакција
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На путевима у Републици Српској и Федерацији БиХ, као и на већини граничних прелаза појачан је интензитет саобраћаја, што захтијева стрпљење и опрез при вожњи, саопштено је из Ауто-мото савеза Репубулике Српске.
Због веома високих дневних температура, из АМС-а препоручују да се избјегавају дужа путовања у најтоплијем дијелу дана, праве чешће паузе и конзумирају довољне количине течности.
Дуге колоне путничких возила у оба смјера регистроване су јутрос на граничном прелазу Градина.
На улазу у БиХ дуге су колоне путничких возила на граничним прелазима Брод, Орашје, Свилај, Осоје, Бијача, Костајница, Изачић и Велика Кладуша.
Дуге су колоне на излазу на граничним прелазима Дољани, Присика, Свилај, Делеуша и Хум.
На граничном прелазу Градишка-Горњи Варош нема гужви на нашој улазној/излазној рампи, али су дуга задржавања на улазу и излазу из Хрватске /Горњи Варош/.
На осталим граничним прелазима појачана је фреквенција возила, али задржавања нису дужа од 30 минута.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина, саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија наизмјенично једном коловозном траком, док је за возила преко 3,5 тоне и даље обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце.
У току су радови на обнови магистралног пута Клашнице-Бањалука, гдје долази до застоја због дугих колона возила, па се апелује на возаче на стрпљење.
Од раних јутарњих часова појачан је саобраћаја на магистралном путу Брадина- Мостар, а дуге колоне путничких возила евидентиране су и на појединим граничним прелазима.
Република Српска
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На магистралним путевима Тузла-Бијељина и Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 тоне саобраћај и даље обустављен.
До краја септембра у функцији је гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне. Прелаз Каракај је отворен за све категорије возила, а на прелазу Шепак забрањен је саобраћај за теретна возила.
(СРНА)
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