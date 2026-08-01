Logo

У Српској наранџасто упозорење, температура прелази 40

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 08:14

Коментари:

0
У Српској наранџасто упозорење, температура прелази 40
Фото: Envato/aowsakornprapat

У Републици Српској и у ФБиХ, посебно у Херцеговини очекују се максималне температуре од 39 до 43, односно од 38 до 41 степена Целзијусова, што одговара вриједностима црвеног упозорења.

Максимална температура у већини крајева углавном ће бити између 34 и 37 степени, односно у границама наранџастог упозорења.

Упозорење се односи на период од 12.00 до 17.00 часова.

Полиција Србија

Србија

Познати хирург убијен у кући у Банатским Карловцима! Осумњичен малољетни син супруге

Потребан опрез

Страница БХ Метео уопозорила је грађане да наредних дана треба да буду посебно опрезно, јер је могућност избијања пожара увећана због ниске влажности у ваздуху и високих температура.

Метеоролози су такође објавили да се крај изузетно високим температурама не назире у наредних 7 до 10 дана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

топлотни талас

врућина

високе температуре ваздуха

Температура

метеоаларм

Коментари (0)

Више из рубрике

Лото / Лутрија

Друштво

Један играч закуцао на врата милиона: Резултати Лото извлачења у 61. колу

15 ч

0
Током екстремних врућина стиже и нова опасност: Грађани упозорени

Друштво

Током екстремних врућина стиже и нова опасност: Грађани упозорени

15 ч

0
Врућина, топлотни талас

Друштво

Активан црвени метеоаларм због високих температура у Српској

16 ч

0
Гужва на путу Коњиц-Јабланица, колона дуга 10 километара.

Друштво

Велика гужва на овом дијелу пута: За дионицу која се прелази за 45 минута, сада потребно 2 сата

17 ч

0

  • Најновије

11

18

Инфантино званично одустао од продаје ФИФА такмичења

11

13

Тадић: Ипак граница постоји

11

04

Осумњичен за убиство Александра Илића: Одређен притвор малољетнику (14)

10

58

Ватра се проширила на територију Читлука

10

50

Влада Српске: Од данас на снази већа примања за породице са четворо и више дјеце

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима