У Српској наранџасто упозорење, температура прелази 40

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и у ФБиХ, посебно у Херцеговини очекују се максималне температуре од 39 до 43, односно од 38 до 41 степена Целзијусова, што одговара вриједностима црвеног упозорења.
Максимална температура у већини крајева углавном ће бити између 34 и 37 степени, односно у границама наранџастог упозорења.
Упозорење се односи на период од 12.00 до 17.00 часова.
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Страница БХ Метео уопозорила је грађане да наредних дана треба да буду посебно опрезно, јер је могућност избијања пожара увећана због ниске влажности у ваздуху и високих температура.
Метеоролози су такође објавили да се крај изузетно високим температурама не назире у наредних 7 до 10 дана.
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