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Познати хирург убијен у кући у Банатским Карловцима! Осумњичен малољетни син супруге

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 08:08

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Стравичан злочин потресао је Банатске Карловце, гдје је у породичној кући убијен др Александар Илић (42), познати и цијењени хирург из Вршца.

Према првим информацијама из истраге, трагедији је претходила жестока свађа између Илића и његове супруге К.Л.Т. (49), након које је дошло до сукоба са смртним исходом.

Сукоб у породичној кући

У тренутку драме у кући се налазио и малољетни син супруге страдалог љекара из њеног првог брака.

Према досадашњим сазнањима, малољетник је присуствовао вербалном сукобу између супружника, а потом је у једном тренутку узео нож и нанио повреде очуху, пише Телеграф.

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Према незваничним информацијама, сумња се да је то учинио покушавајући да заштити мајку.

Борба за живот

Тешко повријеђени Александар Илић хитно је превезен у најближи дом здравља, одакле је због озбиљности повреда пребачен у болницу.

Љекари су покушали да му спасу живот, али је, упркос напорима медицинског особља, подлегао повредама.

Полиција ухапсила актере догађаја

Полиција у Панчеву је брзом акцијом пронашла све учеснике овог догађаја и привела их у полицијску станицу.

О случају је обавијештено надлежно тужилаштво које руководи истрагом.

Увиђај и даљи истражни поступак требало би да утврде све околности трагедије, као и мотив који је довео до смртног исхода.

(Телеграф)

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Тагови :

Убиство

Србија

Доктор

Хирург

Убијен Александар Илић

Убиство Банатски Карловци

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