Познати хирург убијен у кући у Банатским Карловцима! Осумњичен малољетни син супруге

Аутор:АТВ редакција
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Стравичан злочин потресао је Банатске Карловце, гдје је у породичној кући убијен др Александар Илић (42), познати и цијењени хирург из Вршца.
Према првим информацијама из истраге, трагедији је претходила жестока свађа између Илића и његове супруге К.Л.Т. (49), након које је дошло до сукоба са смртним исходом.
У тренутку драме у кући се налазио и малољетни син супруге страдалог љекара из њеног првог брака.
Према досадашњим сазнањима, малољетник је присуствовао вербалном сукобу између супружника, а потом је у једном тренутку узео нож и нанио повреде очуху, пише Телеграф.
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Према незваничним информацијама, сумња се да је то учинио покушавајући да заштити мајку.
Тешко повријеђени Александар Илић хитно је превезен у најближи дом здравља, одакле је због озбиљности повреда пребачен у болницу.
Љекари су покушали да му спасу живот, али је, упркос напорима медицинског особља, подлегао повредама.
Полиција ухапсила актере догађаја
Полиција у Панчеву је брзом акцијом пронашла све учеснике овог догађаја и привела их у полицијску станицу.
О случају је обавијештено надлежно тужилаштво које руководи истрагом.
Увиђај и даљи истражни поступак требало би да утврде све околности трагедије, као и мотив који је довео до смртног исхода.
(Телеграф)
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