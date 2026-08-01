Већина миграната враћена из Сеуте: Сукоби у Мароку, ухапшено 70 људи

Аутор:АТВ редакција
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Шпански министар спољних послова Хосе Мануел Албарес изјавио је да су се готово сви мигранти који су у посљедња 24 часа из Марока ушли у шпанску енклаву Сеуту већ вратили у Мароко, те поручио да је интегритет Шенгенског простора у потпуности обезбијеђен.
У међувремену, масовни прилив миграната изазвао је оштре реакције у Европској унији, док је Италија привремено суспендовала примјену Шенгенског споразума према Шпанији.
Скоро сви мигранти враћени у Мароко
Албарес је истакао да није могуће путовати из шпанских територија у Африци, Сеуте и Мелиље, на европску територију Шпаније без полицијске провјере идентитета.
Он је позвао на престанак, како је навео, "намјерне забуне" у вези са управљањем границама и њеног утицаја на европски простор слободног кретања.
Република Српска
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Према подацима шпанских власти, у протекла 24 часа више од 50.000 миграната прешло је из Марока у Сеуту, док се више од 48.000 њих већ вратило у Мароко.
Као одговор на насталу ситуацију, Шпанија је у Сеуту распоредила 400 припадника Националне полиције и Цивилне гарде, с циљем контроле границе и очувања јавног реда.
Мароканске власти ухапсиле су у посљедњих неколико сати 70 особа због сумње да су учествовале у насилним инцидентима који су избили након масовног илегалног преласка миграната у шпанску енклаву Сеуту, пренио је јутрос ЕФЕ, пише Глас Српске.
Према изворима блиским истрази, ухапшени се терете за покушај убиства, подметање пожара и уништавање јавне и приватне имовине.
До сукоба је дошло у раним јутарњим сатима у петак у граду Фнидек, гдје су се мање групе људи, које су се налазиле на брдима у близини граничног прелаза са Сеутом, сукобиле са мароканским безбједносним снагама и запалиле више возила.
Масовни улазак миграната у шпанску енклаву изазвао је снажне реакције у Европској унији. Више држава чланица затражило је од Шпаније да појача контролу спољне границе ЕУ, док су италијанске власти наложиле затварање поморских и ваздушних граница са Шпанијом, односно привремену суспензију Шенгенског простора у односу на ту земљу.
Реагујући на одлуку Италије, шпански премијер Педро Санчез објавио је податке о броју нерегуларних улазака миграната у поједине дијелове Европске уније.
Према подацима Фронтекса, од 2021. до 2026. године:
Санчез је поручио да су солидарност и саосјећање неопходни, али да се морају поштовати европски уговори и чињенице, те оцијенио да сада није вријеме за подјеле, већ за наставак изградње снажније и уједињене Европске уније.
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