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Тло у Италији не мирује: Регистрован још један јачи земљотрес

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 22:43

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Тло у Италији не мирује: Регистрован још један јачи земљотрес
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес магнитуде 3,8 степени Рихтера забиљежен је вечерас око 22 часа, на подручју Италије. Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је 14 километара од Напуља.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 2.7 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

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Подсјетимо, раније данашњи земљотрес од 4,7 Рихтера погодио је Италију и изазвао већу материјалну штету.

Повријеђено је више особа.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Италија

Земљотрес

земљотрес у Италији

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