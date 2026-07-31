Тло у Италији не мирује: Регистрован још један јачи земљотрес

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 3,8 степени Рихтера забиљежен је вечерас око 22 часа, на подручју Италије. Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је 14 километара од Напуља.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 2.7 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
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Подсјетимо, раније данашњи земљотрес од 4,7 Рихтера погодио је Италију и изазвао већу материјалну штету.
Повријеђено је више особа.
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