Ново ограничење на банкоматима могло би изненадити кориснике

Аутор:АТВ редакција
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Грађани БиХ који живе, раде или туристички бораве у Аустрији могли би се сусрести с новим ограничењима приликом подизања готовине.
На неколико стотина банкомата у тој земљи максималан износ који се може подићи у једној трансакцији смањен је са 400 на 200 евра, односно са приближно 782 на 391 КМ.
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Промјена се не односи на све банкомате нити значи да је корисницима укупан дневни лимит смањен на 200 евра. Ограничење зависи од банке или независног оператера који управља конкретним банкоматом.
Ако корисник жели подићи 400 или више евра, на банкомату с новим ограничењем мораће обавити двије или више узастопних трансакција.
Дневни лимит који је одредила банка корисника притом остаје непромијењен. Међутим, додатне трансакције могу значити и веће трошкове, посебно за грађане БиХ који користе картице домаћих банака.
Накнада се може обрачунати за свако појединачно подизање новца. Уз накнаду матичне банке, одређени банкомати могу наплатити и властиту накнаду, због чега би подизање 400 евра у двије трансакције могло бити скупље него раније.
Корисницима се зато препоручује да прије потврђивања трансакције пажљиво прочитају обавјештење приказано на екрану банкомата.
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Из аустријске Народне банке навели су да досадашњи уобичајени лимит од 400 евра није обавезујући за све оператере банкомата.
Поједине банке и независни оператери зато су одлучили смањити износ који се може подићи у једној трансакцији.
Према појашњењу аустријске Народне банке, разлог је повезан с пословним моделом оператера. Они у одређеним случајевима приход остварују према броју извршених трансакција, а не према укупном исплаћеном износу.
То значи да им је неколико мањих исплата потенцијално исплативије од једне веће трансакције.
У Аустрији постоји приближно 8.900 банкомата, а ново ограничење засад се односи на неколико стотина уређаја.
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Поједине аустријске банке саопштиле су да неће мијењати досадашњи лимит од 400 евра, па ће корисници на њиховим банкоматима и даље моћи подизати веће износе у једној трансакцији.
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