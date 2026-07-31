Просуто 20 литара бензина: Подметнут пожар у српском клубу у Мелбурну

Аутор:АТВ редакција
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Непозната особа је прексиноћ, око 21.30 часова, покушала да запали просторије Српског културног клуба "Никола Тесла" у Мелбурну, у Аустралији, преноси ТВ Аустралиа.
Према информацијама којима располаже ТВ Аустралиа, испред главног улаза просуто је око 20 литара горива, након чега је запаљена ватра и све је моментално плануло.
На фотографијама се виде трагови чађи, изгорјелог материјала и оштећења на улазу.
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Захваљујући брзој реакцији људи који су се у том тренутку налазили у близини, пожар је угашен у року од неколико минута и спријечено је његово ширење у унутрашњост објекта.
Тиме је избјегнута велика материјална штета, а могуће и много теже посљедице, пишу Независне новине.
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