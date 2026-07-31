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Да ли је ово најјефтинији хотел на Јадрану?

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 22:53

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Хотел у Ластову
Фото: Screenshot

Док цијене љетовања на Јадрану из године у годину расту, једна прича привукла је пажњу бројних туриста.

Познати "травел инфлуенсер" Андреј Солдо подијелио је своје искуство, након што је пронашао смјештај који се издваја од уобичајених јадранских цијена.

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Према његовим ријечима, ријеч је о мјесту које одише неким прошлим временима, без велике гужве и модерног туристичког ужурбаног ритма. Управо због тога описао га је ријечима да је "вријеме овдје стало".

Уз снимак је написао: "70 евра ноћ с доручком и првим редом до мора. Шта кажете на цијену у овом хотелу? Има и теретану коју нисам користио".

Снимак је врло брзо прикупио велик број коментара, а пратиоци су подијелили потпуно различита мишљења.

Док једни сматрају да хотел има посебан шарм и да је ријеч о одличном омјеру цијене и онога што нуди, други сматрају како је унутрашњост одавно требала бити обновљена.

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Ријеч је о једном хотелу на Ластову.

Многи путници данас траже управо такве дестинације – мирнија мјеста, аутентичну атмосферу и одмор без претјераног оптерећења за кућни буџет.

Цијене смјештаја на Јадрану посљедњих сезона постале су једна од главних тема међу туристима, посебно у вријеме главне сезоне.

Иако луксузни хотели и популарне дестинације и даље привлаче велики број туриста, све више људи окреће се скривеним локацијама које нуде једноставнији одмор, близину мора и осјећај повратка у нека мирнија времена.

(Радиосарајево)

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Тагови :

Љетовање

љетовање 2026.

Цијене љетовања

Хрватска

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