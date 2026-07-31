Да ли је ово најјефтинији хотел на Јадрану?

Аутор:АТВ редакција
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Док цијене љетовања на Јадрану из године у годину расту, једна прича привукла је пажњу бројних туриста.
Познати "травел инфлуенсер" Андреј Солдо подијелио је своје искуство, након што је пронашао смјештај који се издваја од уобичајених јадранских цијена.
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Према његовим ријечима, ријеч је о мјесту које одише неким прошлим временима, без велике гужве и модерног туристичког ужурбаног ритма. Управо због тога описао га је ријечима да је "вријеме овдје стало".
Уз снимак је написао: "70 евра ноћ с доручком и првим редом до мора. Шта кажете на цијену у овом хотелу? Има и теретану коју нисам користио".
Снимак је врло брзо прикупио велик број коментара, а пратиоци су подијелили потпуно различита мишљења.
Док једни сматрају да хотел има посебан шарм и да је ријеч о одличном омјеру цијене и онога што нуди, други сматрају како је унутрашњост одавно требала бити обновљена.
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Ријеч је о једном хотелу на Ластову.
Многи путници данас траже управо такве дестинације – мирнија мјеста, аутентичну атмосферу и одмор без претјераног оптерећења за кућни буџет.
Цијене смјештаја на Јадрану посљедњих сезона постале су једна од главних тема међу туристима, посебно у вријеме главне сезоне.
Иако луксузни хотели и популарне дестинације и даље привлаче велики број туриста, све више људи окреће се скривеним локацијама које нуде једноставнији одмор, близину мора и осјећај повратка у нека мирнија времена.
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