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Видео обилази регион: Испреплетене змије на зиду куће

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 18:41

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Змије на зиду куће
Фото: Screenshot

Необичан и за многе шокантан призор изненадио је становнике велеског краја, у близини клисуре Пешти на реци Бабуни.

На зиду једне куће уочене су двије велике змије испреплетане једна око друге, највјероватније током парења.

Снимак овог догађаја брзо је привукао пажњу грађана, јер се овакав призор ријетко може видјети тако близу породичних кућа.

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Према њиховом изгледу, највјероватније је ријеч о мачјем смуку, неотровној змији која живи и у Сјеверној Македонији.

Стручњаци подсјећају да су змије током љета активније, па се у сезони парења могу видјети и овакве неуобичајене сцене.

Грађанима се савјетује да, уколико наиђу на змију, не покушавају сами да је ухвате или узнемиравају, већ да је пусте да се удаљи или, ако представља опасност, обавијесте надлежне службе.

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Иако призор може деловати застрашујуће, ова врста гмизаваца није опасна за људе и углавном избјегава контакт са њима.

Вриједи напоменути да, иако мачји смук има задње отровне зубе, не сматра се опасним за људе. Уједи су изузетно ријетки и у већини случајева не изазивају озбиљне посљедице.

(Телеграф)

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Тагови :

Змија

Змије

Сјеверна Македонија

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