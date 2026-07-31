"Непоправљива дипломатска штета БиХ у режији Елмедина Конаковића"

Аутор:Бранка Дакић
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Уговор о дјелу добиле су 102 особе мимо намјене за редовне послове, за шта је потрошено више од два милиона марака. Спроведена су чак 44 унапређења, док је 77 службеника интерно премјештено.
Путни налози нису имали уредне податке о километражи, релацијама и потписима, па се намјенска потрошња није могла потврдити. Ово је само дио неправилности који су ревизори утврдили у пословању Министарства иностраних послова у претходној години.
"Министарство је дужно поступати у складу са законским и подзаконским прописима, а све у циљу обезбјеђења транспарентности приликом запошљавања.
Министарство треба успоставити јасне и транспарентне критеријуме за напредовање и интерно премјештање запослених.
Министарство је дужно да уговоре о дјелу закључује само у изузетним случајевима и то за послове који су привременог карактера и који се не могу сматрати пословима систематизованих радних мјеста", саопштено је из Канцеларије за ревизију институција БиХ.
Министар каже да је спреман да одговара за сваку потрошену марку. Хотели су, каже, скупи, а путовати се мора. Правда да службени аутомобил лично није возио никада.
"Три и по су године мандата, ја нисам дотакао никада волан свог службеног возила, користе га само људи који ме возе. У сваком тренутку приватног живота имам своје возило. Када видите трошкове репрезентације, можете доћи да видите јесам ли икада користио ту картицу, видјећете да нисам", рекао је Елмедин Конаковић, министар иностраних послова у Савјету министара БиХ.
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Ништа ново. Конаковићев мандат обиљежен је скандалима. Наставио је праксу Бисере Турковић, а све злоупотребе у Министарству иностраних послова плаћају грађани, коментаришу аналитичари.
"БиХ нема спољну политику, нема заједничко дјеловање на међународном плану, тако да ни само министарство као такво више нема потребу да дјелује у том облику. Можда би најпаметније било што се тиче Републике Српске да више не анализира рад тог министарства, јер оно не заступа интересе свих у БиХ, поготово не заступа интересе Републике Српске", рекао је Лучиано Калужа, стручњак за међународне односе.
"Када су у питању радно-правни односи и противправна запошљавања и унапређења, потребно је подсјетити да Тужилаштво води истрагу, те се овај извјештај идеално наслања на истрагу Тужилаштва. Огромна је и непоправљива штета коју је Конаковић нанио дипломатском угледу БиХ", рекао је Дамир Сакић, правник.
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Конаковић је упропастио рад Министарства иностраних послова. Свој нерад и неспособност покушава оправдати организовањем догађаја који нису у надлежности министарства које води, порука је из Српске. Један од таквих је конференција о конститутивности народа, гдје покушава да се представи као заштитник прва бошњачког народа.
"То је покушај његов да врати свој углед међу бошњачким бирачким тијелом. Све што је радио, радио је на штету БиХ. Ја се надам да се нама никада неће десити да на позицију дођу људи као што је он", рекао је Мирослав Вујичић, посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ.
Ревизори су утврдили и да је за капиталне пројекте планирано је 22 милиона марака, а потрошено је 9.000 марака. Због тога су многи пројекти у застоју.
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