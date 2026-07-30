Правници јасни: Нема ништа спорно у изгледу гласачког листића за Предсједништво БиХ

Аутор:Бранка Дакић
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Како приједлог Суада Арнаутовића о брисању придјева "српски", "бошњачки" и "хрватски" на гласачком листићу за чланове Предсједништва БиХ није добио подршку осталих чланова ЦИК-а, он се досјетио да исто то покуша преко невладине организације - Вијећа Конгреса бошњачких интелектуалаца.
Скептици би рекли да је Арнаутовић писао сам себи, писмом које је са адресе поменуте организације, чији је члан упућено у ЦИК, чији је он, такође члан. Додуше пензионисани.
"Уставне норме одређују ко се бира у Предсједништво БиХ, док се формулацијом коју је ЦИК изабрао одговара на питање чији је сваки изабрани члан Предсједништва", саопштено је из Вијећа конгреса бошњачких интелектуалаца.
Ништа овдје није у супротности са Уставом БиХ, у којем стоји да су чланови Предсједништва један Србин, један Хрват и један Бошњак, па је ријеч о језичкој формулацији, тумаче поједини правници. У питању је, кажу, ујудурма Суада Арнаутовића и прикупљање јефтиних политичких поена.
"Овдје је интенција и настојање да се све подреди Сарајеву и да се из Сарајева бира и један, и други, и трећи, без обзира како их звали. Онда видите саопштење те организације да Предсједништво представља БиХ, што нико не спори. Али, чланови Предсједништва су изабрани тамо гдје су изабрани и одговарају својој изборној бази", рекао је Љубинко Митровић, доктор правних наука.
"Члан пет Устав БиХ обавезни смо тумачити у складу са начелом конститутивности народа из које се изводи јасан и недвосмислен закључак да су један Србин, један Бошњак и један Хрват представници својих конститутивних народа, односно да су они српски, хрватски и бошњачки члан Предсједништва", рекао је Дамир Сакић, правник.
У свим претходним изборним циклусима на гласачким листићима је стајао префикс "српски", "бошњачки" и "политички". У ЦИК-у су одлучили да ће тако бити и ове године.
"Нема потребе да мијењамо нешто, како су се они, прије свега изјаснили и како смо ми донијели одлуку", рекао је Ахмед Шантић, члан ЦИК-а БиХ.
Изглед гласачког листића проблематизују и у Кругу 99.
Из пробосанских удружења обратили су се и ОХР-у, јер то им је стална адреса за рјешавање свих проблема. Зна то најбоље и Суад Арнаутовић, покретач ове иницијатве, којем је Кристијан Шмит продужио мандат у ЦИК-у.
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