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"Конаковићева конференција - предизборни политички памфлет"

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 13:16

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"Конаковићева конференција - предизборни политички памфлет"

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине Сања Вулић изјавила је Срни да овај клуб неће учествовати на конференцији коју организује министар иностраних послова Елмедин Конаковић, јер се не ради о озбиљном стручном скупу, већ о предизборном политичком памфлету чији је циљ промоција једне политичке агенде.

Реагујући на најављену "међународну" конференцију "Положај конститутивних народа и осталих у институцијама БиХ", Вулићева је подсјетила да је Дејтонски мировни споразум јасно дефинисао уставно уређење БиХ, положај два ентитета и три конститутивна народа.

Према њеним ријечима, управо је поштовање слова Дејтонског мировног споразума једини пут очувања стабилности и уставног поретка БиХ.

"Међутим, имајући у виду да се Конаковић и његови политички истомишљеници годинама залажу за такозвани `дух Дејтона`, а не за његово слово, не изненађују овакви покушаји да се под плаштом наводног дијалога отварају теме које имају искључиво предизборну сврху", нагласила је Вулићева.

Она је истакла да је јасно да су овакве иницијативе усмјерене ка преиспитивању дејтонских принципа и постепеној мајоризацији конститутивних народа, прије свега хришћанских народа, Срба и Хрвата у институцијама БиХ.

"СНСД остаје досљедан ставу да нема разговора о било каквом редефинисању Дејтонског мировног споразума. БиХ може функционисати искључиво на основу његовог слова, а не произвољних политичких тумачења и концепта такозваног `духа Дејтона`", категорична је Вулићева.

Из тог разлога, поручили је она, Клуб посланика СНСД-а неће учествовати на овом скупу, нити ће давати легитимитет политичким активностима које сматрају дијелом предизборне кампање, а не искреним настојањем да се рјешавају стварни проблеми у БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Сања Вулић

Елмедин Конаковић

Избори 2026

ФБиХ

Дејтонски споразум

СНСД

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