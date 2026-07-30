"Не зна шта чини"! Огласио се Кристијан Голубовић, сада се вади на насљеднике и помиње Бога

Аутор:АТВ редакција
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Драма и сукоб између Кристијана Голубовића и Кристине Спалевић не престаје.
Након што је она изнела низ оптужби на његов рачун, почевши од насиља у породици, преко тога да је крив за смрт мале чиваве, рат се не смирује.
Сада се, након вишедневног ћутања, огласио и Кристијан, позивајући се на своју дјецу.
Сцена
Цар објавио експлицитну фотографију Кристине Спалевић и Кристијана
Многима је запало за око то што он одједном брине за будућност својих насљедника, иако је у јавности претходних дана износио низ вулгарности који се тичу његове супруге, а посебно то што је у јавност доспео и њихов интимни видео снимак из стана.
- Ја сам Кристини рекао, када се ово позориште заврши, сви одлазе на други плијен, тему, брдо лапрдања... А ми идемо у неповрат. Наша дјечица у непознату срамоту коју ће спознати једнога дана и због тога бити изазивани, обиљежени, напети, без свог дјечијег мира - написао је onn у преписци са једном женом, коју је објавио на Инстаграму и дода:
Сцена
Кристина Спалевић сломљена због интимног снимка "Не знам како ово да издржим"
- Заиста, та особа (Кристина) не зна шта чини. Барем да је 5 посто свих тих лажи тачно? Поздрав. Кристијан Голубовић - написао је Кристијан.
Подсјетимо, Кристина је након свих проблема у којима се нашла, одлучила да помоћ потражи код психотерапеута.
"Онлајн сеанса за препоруку. Толико пута ме је подигао. Разговор са њим ме је подигао. Боље да не знате каква сам започела разговор, а како сам га завршила. Завршила сам са вољом да изађем напоље", једва је изустила Кристина.
(Телеграф)
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