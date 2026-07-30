Промовисана прва снајперска пушка развијена у Српској

Аутор:АТВ редакција
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На стрелишту Центра за обуку у Залужанима данас је представљен прототип снајперске пушке коју је развило привредно друштво "Космос" Бањалука у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Српске.
Промоцији су присуствовали предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будмир.
"Охрабрује чињеница да Република Српска, ослањајући се на знање, стручност и рад домаћих инжењера, из године у годину јача своје капацитете у области намјенске индустрије", рекао је Минић.
Охрабрује чињеница да Република Српска, ослањајући се на знање, стручност и рад домаћих инжењера, из године у годину јача своје капацитете у области намјенске индустрије. Данашња презентација прототипа снајперске пушке, коју су заједнички развили бањалучки „Космос“ и Министарство… pic.twitter.com/bGSFvkmxr4— Саво Минић (@minic_savo) July 30, 2026
Данашња презентација прототипа снајперске пушке, коју су заједнички развили бањалучки "Космос" и Министарство унутрашњих послова Републике Српске, показала је да имамо потенцијал да развијамо властита рјешења и пратимо савремене технолошке трендове, навео је Минић на Иксу.
Навео је да ће Влада Републике Српске наставити да подржава развој домаће индустрије, јер су знање, иновације и улагање у домаће капацитете најбоља основа за даљи напредак Српске.
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