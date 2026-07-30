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Промовисана прва снајперска пушка развијена у Српској

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 14:50

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На стрелишту Центра за обуку у Залужанима данас је представљен прототип снајперске пушке коју је развило привредно друштво "Космос" Бањалука у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Српске.
Фото: ATV

На стрелишту Центра за обуку у Залужанима данас је представљен прототип снајперске пушке коју је развило привредно друштво "Космос" Бањалука у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Српске.

Промоцији су присуствовали предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будмир.

Промовисана прва снајперска пушка развијена у Српској

"Охрабрује чињеница да Република Српска, ослањајући се на знање, стручност и рад домаћих инжењера, из године у годину јача своје капацитете у области намјенске индустрије", рекао је Минић.

Данашња презентација прототипа снајперске пушке, коју су заједнички развили бањалучки "Космос" и Министарство унутрашњих послова Републике Српске, показала је да имамо потенцијал да развијамо властита рјешења и пратимо савремене технолошке трендове, навео је Минић на Иксу.

Навео је да ће Влада Републике Српске наставити да подржава развој домаће индустрије, јер су знање, иновације и улагање у домаће капацитете најбоља основа за даљи напредак Српске.

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Тагови :

Снајперска пушка

Република Српска

МУП Републике Српске

Жељко Будимир

Саво Минић

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