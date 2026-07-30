Обиљежена слава и служен парастос погинулим радницима ЖРС

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Самостални синдикат машиновођа Жељезница Републике Српске прославио је данас у Добоју славу - Свету великомученицу Марину и одао почаст за раднике који су погинули у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Предсједник Самосталног синдиката машиновођа Симо Цвјетковић поручио је да чување сјећања на погинуле колеге представља дужност и обавезу, која се преноси и на млађе генерације жељезничара.
У оквиру свечаности служен је парастос и положени вијенци код спомен-обиљежја за 20 машиновођа и 11 радника Секције за оправку шинских возила који су погинули у Одбрамбено-отаџбинском рату, саопштено је из "Жељезница".
Свечаности су присуствовали и чланови Управе "Жељезница Републике Српске", представници синдикалних организација "Жељезница Српске" и синдикалних организација жељезничких предузећа из Србије и Црне Горе, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч2
Република Српска
2 ч0
Најновије
15
30
15
25
15
24
15
19
15
13
Тренутно на програму