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Обиљежена слава и служен парастос погинулим радницима ЖРС

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 14:41

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ЖРС слава и парастос
Фото: Srna

Самостални синдикат машиновођа Жељезница Републике Српске прославио је данас у Добоју славу - Свету великомученицу Марину и одао почаст за раднике који су погинули у Одбрамбено-отаџбинском рату.

Предсједник Самосталног синдиката машиновођа Симо Цвјетковић поручио је да чување сјећања на погинуле колеге представља дужност и обавезу, која се преноси и на млађе генерације жељезничара.

У оквиру свечаности служен је парастос и положени вијенци код спомен-обиљежја за 20 машиновођа и 11 радника Секције за оправку шинских возила који су погинули у Одбрамбено-отаџбинском рату, саопштено је из "Жељезница".

Свечаности су присуствовали и чланови Управе "Жељезница Републике Српске", представници синдикалних организација "Жељезница Српске" и синдикалних организација жељезничких предузећа из Србије и Црне Горе, преноси Срна.

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Тагови :

Жељезнице Републике Српске

служен парастос

Одбрамбено отаџбински рат

Република Српска

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