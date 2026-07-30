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Минић: Реконструкцијом приједорске болнице до бољих услова рада

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 12:54

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Саво Минић сједница Владе
Фото: Ustupljena fotografija

Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је да ће реконструкција и санација постојећих објеката, изградња нових капацитета, модернизација одјељења психијатрије и набавка савремене медицинске опреме ускоро потпуно промијенити изглед и услове рада у Болници "Др Младен Стојановић" у Приједору.

"Влада Републике Српске прихватила је идејни пројекат једног од најзначајнијих улагања у здравствени систем", навео је Минић.

Он је истакао да је Министарство здравља задужено да припреми тендерску документацију и спроведе поступак избора главног извођача радова да би реализација овог важног пројекта почела што прије.

"Као што сам и обећао пацијентима, у свим регијама Српске ћемо обезбиједити достојанствене услове лијечења, а здравственим радницима савременије услове за рад", навео је Минић на Иксу.

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Тагови :

Саво Минић

Болница "Др Младен Стојановић"

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