Минић: Реконструкцијом приједорске болнице до бољих услова рада

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је да ће реконструкција и санација постојећих објеката, изградња нових капацитета, модернизација одјељења психијатрије и набавка савремене медицинске опреме ускоро потпуно промијенити изглед и услове рада у Болници "Др Младен Стојановић" у Приједору.
"Влада Републике Српске прихватила је идејни пројекат једног од најзначајнијих улагања у здравствени систем", навео је Минић.
Реконструкција и санација постојећих објеката, изградња нових капацитета, модернизација одјељења психијатрије и набавка савремене медицинске опреме ускоро ће потпуно промијенити изглед и услове рада ЈЗУ Болнице „Др Младен Стојановић“ у Приједору.— Саво Минић (@minic_savo) July 30, 2026
Влада Републике Српске прихватила…
Он је истакао да је Министарство здравља задужено да припреми тендерску документацију и спроведе поступак избора главног извођача радова да би реализација овог важног пројекта почела што прије.
"Као што сам и обећао пацијентима, у свим регијама Српске ћемо обезбиједити достојанствене услове лијечења, а здравственим радницима савременије услове за рад", навео је Минић на Иксу.
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