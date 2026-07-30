У прошлој години додијељена државна помоћ од 276 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Влада Републике Српске усвојила је годишњи извјештај о државној помоћи у Републици Српској за 2025. годину, по коме она износи 276 милиона КМ.
Додијељену државну помоћ чини помоћ пољопривреди и сектору индустрије и услуга у укупном износу од 188 милиона КМ, од чега се на област пољопривреде односи 180 милиона КМ, а на сектор индустрије и услуга осам милиона КМ, саопштено је из Бироа Владе Републике Српске за односе с јавношћу.
Ову помоћ чини и помоћ од 32 милиона КМ и помоћ за услуге од општег економског интереса од 56 милиона КМ, наводи се у саопштењу.
Додијељена државна помоћ за 2025. годину већа је за 39 милиона у односу на 2024. годину.
Ово је 15. годишњи извјештај који је Република Српска сачинила у складу са правилима и обрасцима Европске уније, а заснива се на подацима добијеним од давалаца државне помоћи, саопштено је након сједнице Владе Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
15
30
15
25
15
24
15
19
15
13
Тренутно на програму