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Имате неку од ових апликација? Стручњаци кажу да би требало одмах да их обришете

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 13:18

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Телефон
Фото: Pexels/Photo by JÉSHOOTS

Неке апликације које корисници свакодневно инсталирају могу да прикупљају више информација него што је потребно за њихов рад. Стручњаци за сајбер безбједност упозоравају посебно на апликације за лампу, временску прогнозу и поједине мобилне игре.

Проблем није у самој функцији апликације, већ у дозволама које тражи. Апликација за светиљку, на примјер, нема очигледан разлог да приступа контактима или локацији, али поједини такви програми су управо то захтјевали од корисника.

Апликације које траже непотребне дозволе

Апликације за лампу често се представљају као једноставни алати, али стручњаци упозоравају да неке од њих могу да прикупљају податке који нису повезани са њиховом основном функцијом.

Пошто већина модерних телефона већ има уграђену свјетиљку, додатне апликације овог типа углавном нису неопходне. Посебну пажњу треба обратити ако траже приступ контактима, локацији или другим дијеловима телефона.

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Сличан проблем постоји и код појединих апликација за временску прогнозу. Њима је локација потребна како би приказале прецизну прогнозу, али неке апликације траже и додатне податке, попут имена или адресе електронске поште.

Стручњаци савјетују да корисници прије инсталације провјере које дозволе апликација захтијева и да размисле да ли су оне заиста потребне за њен рад.

Игре нису увијек без ризика

Ни мобилне игре нису изузетак. Поједине популарне игре у прошлости су биле предмет расправа због количине података које прикупљају и начина на који се ти подаци дијеле са трећим странама.

Као примјер се често наводи Angry Birds, игра која је према ранијим извјештајима била повезана са великом количином података доступних оглашивачима и другим компанијама.

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У тим извјештајима помињале су се и обавјештајне агенције које су покушавале да приступе базама података мобилних апликација због количине информација које садрже.

Корисници могу да смање ризик тако што ће инсталирати апликације само из поузданих извора, редовно ажурирати телефон и уклонити програме које више не користе.

Најједноставнији корак је провјера дозвола у подешавањима телефона. Ако апликација за једноставну функцију тражи приступ информацијама које јој нису потребне, то може бити знак да је вријеме да је обришете.

(телеграф)

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