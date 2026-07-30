Logo

Пацијент који је добио руску вакцину против меланома добро, неопходна имунолошка реакција постигнута

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 09:40

Коментари:

0
Пацијент који је добио руску вакцину против меланома добро, неопходна имунолошка реакција постигнута
Фото: pexels/Karola G

Први пацијент који је раније добио руску вакцину против рака коже осјећа се добро, неопходна имунолошка реакција је постигнута, рекао је за Спутњик научни руководилац Центра за епидемиологију и микробиологију „Н. Ф. Гамалеја“ Александар Гинцбург.

„Према информацијама Института ‘Херцен’, пацијент се осјећа потпуно нормално и наставља лијечење. Биће вакцинисан још два пута“, навео је он, додајући да је имунолошки одговор веома позитиван.

Производе се сва имунолошки активна једињења неопходна имунолошком систему за борбу против тумора и метастаза, рекао је Гинцбург.

Подсјетимо, први пацијент је примио персонализовану вакцину против меланома у априлу.

Гинцбург је додао да се вакцине против рака коже производе за десет пацијената и биће готове у периоду од мјесец и по до три мјесеца.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

вакцинација

Русија

меланом

Вакцина

Коментари (0)

Прочитајте више

Вакцина

Друштво

Ко може да прими руску вакцину против меланома: Објављени критеријуми за пацијенте

1 д

0
Морбили су изузетно заразно вирусно обољење које се преноси капљичним путем кроз ваздух, а главни симптоми су висока температура, кашаљ и карактеристичан црвени осип.

Свијет

Број случајева малих богиња нагло расте: Криви смањење вакцинације и дезинформације

6 д

0
Вакцина

Свијет

Почиње прво тестирање нове вакцине против еболе на људима

2 седм

0
Беба на вакцинацији.

Регион

Од септембра у Црној Гори невакцинисаној дјеци забрањен боравак у вртићима

2 седм

1

Више из рубрике

Море чине водене масе на површини Земље просјечно једнаких физикалних и хемијских својстава, које су у међусобној вези.

Наука и технологија

Средоземље какво смо познавали заувијек је изгубљено

4 ч

0
Стопало

Наука и технологија

Како су живјели древни људски преци: Шта су показали отисци стопала стари 1,43 милиона година

5 ч

0
Детаљан снимак изблиза контролног центра паметног телефона који приказује различите иконице за повезивање.

Наука и технологија

Ако вам је Блутут стално укључен - на мети сте хакера

17 ч

0
Гугл Мапа

Наука и технологија

Како Гугл Мапа предвиђа гужве у саобраћају?

21 ч

0

  • Најновије

12

14

Кошарац: Конаковићево перфидно настојање да рехабилитује пропале политике

12

10

Граорац: Три деценије без правде за српске жртве

12

07

Шокантан случај у Бањалуци: Жену и дијете држали заточене у стану!

12

06

У Ријеци због најављеног топлотног таласа бескућницима обезбијеђен смјештај

12

03

Почиње највећа обнова приједорске болнице: Инвестиција вриједна скоро 196 милиона КМ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима