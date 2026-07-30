Пацијент који је добио руску вакцину против меланома добро, неопходна имунолошка реакција постигнута

Аутор:АТВ редакција
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Први пацијент који је раније добио руску вакцину против рака коже осјећа се добро, неопходна имунолошка реакција је постигнута, рекао је за Спутњик научни руководилац Центра за епидемиологију и микробиологију „Н. Ф. Гамалеја“ Александар Гинцбург.
„Према информацијама Института ‘Херцен’, пацијент се осјећа потпуно нормално и наставља лијечење. Биће вакцинисан још два пута“, навео је он, додајући да је имунолошки одговор веома позитиван.
Производе се сва имунолошки активна једињења неопходна имунолошком систему за борбу против тумора и метастаза, рекао је Гинцбург.
Подсјетимо, први пацијент је примио персонализовану вакцину против меланома у априлу.
Гинцбург је додао да се вакцине против рака коже производе за десет пацијената и биће готове у периоду од мјесец и по до три мјесеца.
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