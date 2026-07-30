Њемачки гиганти затварају погоне у Кини, а Кинези отварају фабрике у Европи

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки аутомобилски гиганти губе вишедеценијску доминацију на кинеском тржишту и драстично смањују производне капацитете. Због наглог пада потражње, фабрике Фолксвагена (Volkswagen), Мерцедеса и БМВ-а у Кини радиће са мање од половине капацитета, док кинески брендови истовремено покрећу масовну производњу у Европи.
Подаци аналитичке куће „Мобилити глобал“ (Mobility Global) показују да ће искоришћеност њемачких погона у Кини ове године пасти на свега 46 одсто. То је драстичан пад у односу на 2010. годину, када су ове фабрике радиле пуним капацитетом.
Кинески возачи све чешће бирају домаће моделе са напреднијим софтвером и бржим пуњењем. Домаћи електрични аутомобили и хибриди нуде више опреме за знатно мање новца.
То се директно одразило на пословање европских брендова. Продаја компаније Мерцедес-Бенц у Кини пала је за 30 одсто у другом кварталу, док БМВ биљежи негативан тренд трећу годину заредом.
Фолксваген је први повукао радикалне потезе и затворио фабрику у Нанђингу, којом је управљао са компанијом САИЦ. Погон у Урумћију је продат, чиме је њемачки концерн смањио производни капацитет у Кини за 1,5 милиона возила, а број радника са 90.000 на 70.000.
БМВ и Мерцедес за сада не најављују затварање фабрика, али убрзано мијењају смјене и прилагођавају обим производње. Пад потражње погађа и кинеске произвођаче на домаћем тржишту, гдје је укупна искоришћеност капацитета пала на 55 одсто.
Ипак, кинеске компаније пронашле су излаз из проблема изван својих граница. Прогнозе показују да ће Кина ове године извести близу 10 милиона возила, након што је мјесечни извоз у јуну први пут премашио милион јединица.
Умјесто да се ослањају искључиво на извоз, брендови попут БИД-а (BYD), Черија (Chery) и Џилија (Geely) отварају сопствене фабрике широм Европе. На тај начин избјегавају високе царине и смањују политичке ризике у пословању.
БИД покреће производњу у Мађарској крајем ове године, док Чери преузима бивши Нисанов погон у Барселони. Џили се припрема да од 2028. године склапа електричне теренце у некадашњој Фордовој фабрици у Валенсији.
Кинески произвођачи на овај начин рјешавају проблем вишка производних капацитета на домаћем тржишту и директно заузимају простор који европска аутомобилска индустрија више не може да одржи.
(Телеграф)
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