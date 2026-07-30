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Број погинулих у Јапану порастао на 34

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 11:22

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Стамбена зграда оштећена у земљотресу види се у Хикавију, на југу Јапана, у четвртак, 30. јула 2026. године, два дана након што је земљотрес погодио ово подручје.
Фото: Tanjug/AP Photo/Hiro Komae

Број погинулих у земљотресу који се догодио у јапанској префектури Кумамото порастао је на 34, саопштиле су покрајинске власти.

Би-Би-Си наводи да спасиоци и даље трагају за преживјелима, након што је земљотрес магнитуде 7,1 степен по Рихтеровој скали погодио Кумамото у уторак, 28. јула.

Хиљаде расељених усљед земљотреса смјештене су у центре за евакуацију.

Процјењује се да се у центрима налази око 9.000 људи, а да је око 30.000 домаћинстава и даље без струје, преноси Срна.

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Тагови :

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