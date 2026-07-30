Број погинулих у Јапану порастао на 34

Аутор:АТВ редакција
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Број погинулих у земљотресу који се догодио у јапанској префектури Кумамото порастао је на 34, саопштиле су покрајинске власти.
Би-Би-Си наводи да спасиоци и даље трагају за преживјелима, након што је земљотрес магнитуде 7,1 степен по Рихтеровој скали погодио Кумамото у уторак, 28. јула.
Хиљаде расељених усљед земљотреса смјештене су у центре за евакуацију.
Процјењује се да се у центрима налази око 9.000 људи, а да је око 30.000 домаћинстава и даље без струје, преноси Срна.
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