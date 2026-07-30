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Поново нападнути објекти Каспијског нафтоводног конзорцијума

30.07.2026 09:06

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Поново нападнути објекти Каспијског нафтоводног конзорцијума
Фото: Tanjug/AP/Amirhosein Khorgooi

Каспијски нафтоводни конзорцијум (КНК) обуставио је током ноћи испоруке нафте на свом поморском терминалу након напада беспилотне летјелице на танкер "Нисос Сифнос" (Nissos Sifnos).

Танкер "Нисос Сифнос", који плови под заставом Маршалских Острва, а у власништву је "Tengizchevroil" (компанија "Chevron") током утовара нафте на пристаништу ВПУ-3, био је изложен терористичком нападу, наводи се у саопштењу Конзорцијума.

Напад дронова на колекторе за пријем нафте на теретној палуби изазвао је пожар, који су угасили посада танкера и три помоћна брода Конзорцијума.

У нападу није било повријеђених ни жртава. Изливање нафте је спријечено, истиче се у саопштењу.

Каспијски конзорцијум напомиње се да сви објекти нафтовода раде нормално, као и да нападнути танкер није потонуо. Процјена штете је у току.

У Конзорцијуму напомињу да ово није био једини напад, пише Спутњик.

- У територијалним водама, шест наутичких миља од поморског терминала КНК, танкер "Марати" (Marathi), који је пловио под заставом Острва Мен, такође је нападнут док је био на путу да прими нафту на поморском терминалу Каспијског нафтоводног конзорцијума - додаје се у саопштењу.

Дронови Оружаних снага Украјине и раније су гађали бродове и објекте нафтног терминала Каспијског цјевоводног конзорцијума у Црном мору.

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Таг :

танкер

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