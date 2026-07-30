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Број погинулих у Јапану порастао на 28

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 07:53

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На овој снимци из ваздуха снимљеној дроном, екипе за спасавање раде испред тржног центра АЕОН Кумамото након експлозије која се догодила усљед земљотреса у Кашими, префектура Кумамото, јужни Јапан, у четвртак, 30. јула 2026. године.
Фото: Таnjug/Koji Harada/Kyodo News via AP

Број погинулих у снажном земљотресу у јапанској префектури Кумамото порастао је на 28, изјавио је шеф кабинета премијера Јапана Минору Кихара.

Он је нагласио да су у број уврштени и смртни случајеви за које се сматра да су индиректно повезани са земљотресом, пренио је ТАСС.

Земљотрес магнитуде 7,1 степен по Рихтеровој скали догодио се у уторак, 28. јула, преноси Срна.

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Тагови :

Јапан

Земљотрес

Експлозија

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