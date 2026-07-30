Број погинулих у Јапану порастао на 28

Аутор:АТВ редакција
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Број погинулих у снажном земљотресу у јапанској префектури Кумамото порастао је на 28, изјавио је шеф кабинета премијера Јапана Минору Кихара.
Он је нагласио да су у број уврштени и смртни случајеви за које се сматра да су индиректно повезани са земљотресом, пренио је ТАСС.
Земљотрес магнитуде 7,1 степен по Рихтеровој скали догодио се у уторак, 28. јула, преноси Срна.
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