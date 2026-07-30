Хеликоптерска обука завршила трагично: Седам погинулих, међу њима и високи званичници

Аутор:АТВ редакција
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Високи полицијски званичници и ватрогасци погинули су у хеликоптерској несрећи током обуке за гашење шумских пожара у Аргентини.
Хеликоптер се срушио убрзо након полијетања у провинцији Сан Хуан, а у несрећи је погинуло седам чланова посаде. На мјесто несреће одмах су упућене хитне службе.
Хеликоптер типа Белл 412, намијењен за комуналне и спасилачке задатке, изгубио је контакт са контролом лета док је летио на висини од близу 1.220 метара. Како се наводи, временски услови били су погодни за извођење обуке.
Посада је учествовала на курсу за гашење шумских пожара у организацији националне агенције, а који је намијењен за 50 припадника локалних служби за ванредне ситуације.
⚫️🚨 ARGENTINE | Drame lors de la lutte contre les feux de forêt.— AlertesNewsFR (@AlertesNewsFR24) July 29, 2026
➡️ 7 personnes sont mortes ce mercredi dans le crash d’un hélicoptère engagé dans les opérations de lutte contre les incendies.
➡️ L’appareil, un Bell 412, avait perdu le contact dans la matinée dans le parc…
Потврђено је да су међу погинулима замјеник начелника полиције Марсело Видела, командант ватрогасаца Рубен Кастро, директор цивилне заштите Карлос Ередиа, те замјеник команданта ватрогасаца Хорхе Карбахал.
(Аваз)
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