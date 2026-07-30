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Хеликоптерска обука завршила трагично: Седам погинулих, међу њима и високи званичници

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 06:55

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Хеликоптер срушен Аргентина
Фото: Društvene Mreže

Високи полицијски званичници и ватрогасци погинули су у хеликоптерској несрећи током обуке за гашење шумских пожара у Аргентини.

Хеликоптер се срушио убрзо након полијетања у провинцији Сан Хуан, а у несрећи је погинуло седам чланова посаде. На мјесто несреће одмах су упућене хитне службе.

Хеликоптер типа Белл 412, намијењен за комуналне и спасилачке задатке, изгубио је контакт са контролом лета док је летио на висини од близу 1.220 метара. Како се наводи, временски услови били су погодни за извођење обуке.

Посада је учествовала на курсу за гашење шумских пожара у организацији националне агенције, а који је намијењен за 50 припадника локалних служби за ванредне ситуације.

Потврђено је да су међу погинулима замјеник начелника полиције Марсело Видела, командант ватрогасаца Рубен Кастро, директор цивилне заштите Карлос Ередиа, те замјеник команданта ватрогасаца Хорхе Карбахал.

(Аваз)

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Тагови :

Авионска несрећа

Аргентина

погинули

високи званичници

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