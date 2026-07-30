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Пожаре у Турској гаси више од 3.500 људи и 23 авиона

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 07:42

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Ватра гори у шуми близу Благона, током шумских пожара на југозападу Француске, сриједа, 29. јул 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Emma Da Silva

У гашењу шумских пожара који су погодили Турску учествује 3.514 људи, 23 авиона, 54 хеликоптера и 1.035 копнених возила, саопштило је Предсједништво за управљање катастрофама и ванредним ситуацијама.

Како се наводи, пожари су, између осталог, погодили Анталију, Бурсу, Манису, Алању и Чанакале, преноси ТРТ Хабер.

Према локалној администрацији у медитеранској провинцији Мугла, 703 становника из 408 кућа које се налазе у зони пожара евакуисано је из предострожности. Евакуисано је и 45 пацијената из локалне јавне болнице.

"Пожар је оштетио 55 зграда у шест округа, неке су потпуно уништене", саопштила је покрајина Мугла.

Само у гашењу тог пожара учествује 25 авиона, 410 копнених возила и 1.100 људи.

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"Напоре у сузбијању шумских пожара интензивно и континуирано спроводе шумарске организације и све релевантне институције и организације у оквиру Турског плана за реаговање на катастрофе, користећи своја возила и особље, као дио Националног плана за реаговање на шумске пожаре", саопштило је Предсједништво.

Локалне власти извјештавају да ватра не представља пријетњу туристичким подручјима, јер се налазе на значајној удаљености од пожара, преноси Срна.

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Тагови :

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пожар

шумски пожар

гашење пожара

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