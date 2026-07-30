Трамп поново пријети "снажним ударом" на Иран

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп поручио је да ће Сједињене Америчке Државе "снажно ударити" на Иран након иранског ракетног напада на америчке снаге у Јордану.
Истовремено, у америчко-саудијским ударима у Ираку погинуло је најмање 20 припадника проиранске милиције, док су се након напада дроном у египатској луци Дамијета запалила два танкера за складиштење гаса, од којих је један амерички.
Централна команда САД (CENTCOM) саопштила је да су снаге Корпуса исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) покушале изненадни напад на америчке снаге на Блиском истоку лансирањем више балистичких ракета из Ирана, али да су све ракете пресретнуте.
Истовремено, америчке и саудијске снаге извеле су ваздушне ударе на циљеве у источном Ираку, за које тврде да су повезани са проиранским групама. Према ирачким Народним мобилизационим снагама, погинуло је најмање 20 људи, а 32 су повријеђене.
ИРГЦ је саопштио да су његове поморске снаге погодиле три нафтна танкера у Ормуском мореузу, тврдећи да су бродови игнорисали упозорења и пловили "неовлашћеном рутом". Није објављено под којом су заставом танкери пловили, нити има података о терету и посади.
Амерички предсједник Доналд Трамп поручио је да ће САД "снажно ударити" на Иран након пресретања балистичких ракета, док је ирански предсједник Масуд Пезешкијан позвао грађане да остану јединствени и "чврсто стану против непријатеља".
Ирански медији, у међувремену, јављају да су у америчко-саудијским нападима у Ираку погинула четири војна савјетника ИРГЦ-а.
Према писању *Тајмса ов Израела*, израелски премијер Бењамин Нетанјаху и предсједник САД Доналд Трамп у Бијелој кући разговарали су о три могућа приступа Ирану – дипломатском споразуму, наставку притиска санкцијама без новог рата или покретању нове војне офанзиве. Високи израелски званичник навео је да Нетанјаху није предлагао војно рјешење.
Ирачки Савјет за националну безбједност одржао је хитан састанак након напада у којем је страдало најмање 20 припадника проиранске милиције, позвавши на дипломатско рјешавање кризе и избјегавање увлачења Ирака у регионални сукоб.
У међувремену, Ројтерс преноси да су се након удара дроном у египатској луци Дамијета запалила два танкера за складиштење гаса, од којих је један амерички.
(РТС)
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