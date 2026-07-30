Јокић: Рјешење за депонију постоји, али без Града нема помака

Аутор:Марија Милановић
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Стари/нови проблеми поново су актуелни у Бањалуци, а овај пут ријеч је о регионалној депонији у насељу Рамићи, гдје су мјештани одржали и протесте.
Мјештани су протестом покушали утицати на рјешавање вишегодишњег проблема, а који се односи на несносан мирис, страх од заразе, те у покренули питање одговорности и могућих рјешења, а о чему је за АТВ овог јутра говорио Ратко Јокић, директор Депота.
„Разумијем незадовољне и забринуте грађане околних насеља Рамићи и Драгочај. Нико нема право да утиче на нормално одвијање живота и тај непријатан мирис не смије нико да занемарује, а ми се тиме бавио сваки дан, на начин да регионална депонија што мање утиче на околину и нормално одвијање живота“, поручио је Јокић.
Када је ријеч о проблемима а којима се Депот, али и грађани у околини суочавају, ријеч је о два актуелна, а односе се на неизградњу нове санитарне касете јер су капацитети постојеће попуњени, а о чему је руководство Депота већ говорило, напоменуо је Јокић.
Други проблем односи се на правни спор са Чистоћом а.д. Бањалука, а који траје око 15 година те као такав како истиче Јокић наноси већи проблем с обзиром да се не може вршити инвестиционо улагање у регионалну депонију нити реализовати неопходни пројекти и улагања како би се унаприједио рад.
„Рјешење има. Онај ко жели и хоће, рјешење увијек може да нађе. Можемо да градимо санитарну касету чим ријешимо правни спор, а уједно паралелно би се требало радити или на новој локацији или да се усавршава и модернизује са еколошки прихвативом спалионицом“, казао је Јокић.
Јокић је поручио да је довољна жеља одговорних те да се проблеми могу рјешавати паралелно једа с другим те би се санитарна касета могла изградити у року од 6-9 мјесеци, а што би утицало на знатно смањење непријатних мириса, а на које се мјештани Рамића и Драгочаја свакодневно жале.
„Можемо радити и на проналаску трајног рјешења, а оно се односи на измјештање тренутне локације регионалне депоније или да се направи еколошки прихватљива спалионица“, казао је Јокић.
Мјештани су на јучерашњим одржаним протестима били једногласни – проналазак нове локације или проналазак адекватног рјешења за тренутну локацију јер овај пут, како су поручили неће одустати, а рок за рјешавање ових проблема им је 3 седмице.
„За три седмице, овај проблем се не може ријешити, то отворено кажем, али двије године откако сам на челу Депота, одмах сам реаговао, позвао све релевантне институције, осам локалних заједница, надлежно министарство, Кабинет предсједника, да сједнемо за сто и да нађемо рјешење, а рјешење има и да кренемо одмах у реализацију“, казао је Јокић.
Он је нагласио да се на његов позив, од прије двије године јавило 7 локалних јединица, надлежно министарство, Кабинет предсједника док од Града Бањалука одговора није било.
„Послали су службенике, који не могу да одлуче у име Града. Још од Града ме нико није контактирао. На протестима, од организатора сам сазнао да су контактирали и Град те их позвали да дођу на протест, али се нико није одазвао. Град Бањалука је у износу од 62% власник и то је њен удио у регионалној депонији у Рамићима те у том случају су дужни да буду носиоци изналажења рјешења за ову ситуацију“, поручује Јокић.
Када је ријеч о рјешењу, Јокић каже да, ће овог јутра позив бити упућен свим релевантним институцијама, од надлежног министарства, Кабинета предсједника као и свих локалних јединица, које одлажу отпад у Рамићима у циљу проналаска што скоријег рјешења.
„Ми сваке године имамо повећање прилива одвожења комуналног отпада. Свједоци сте да се сваке године температуре повећавају те да због тога расте и јача интензитет и непријатног мириса. Ја сам оптимиста и неко ко ће се потрудити на све начине да ријешимо овај проблем, од релевантних институција, поново их јавно позивам те и грађане да пронађу своје представнике и сви радимо на том рјешавању“, рекао је Јокић.
С обзиром да је Град Бањалука већински власник, на њему је највећа одговорност и процедура која ће се односити на рјешавање. Јокић је напоменуо да је градоначелник Драшко Станивуковић најавио потрагу за новом локацијом када је Депот у питању, али још увијек нема о томе никаква сазнања осим оних из медија.
„Градоначелник је прије шест година у својој предизборној кампањи најављивао рјешавање тога и ево, шест година је прошло, рјешења нема, не кривим само њега, још је ту људи који су одговорни за ове проблеме“, рекао је Јокић те поново нагласио да је спреман да рјешава проблеме, али без одговора Града Бањалука брза и ефикасна реакција неће бити могућа.
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