"Годинама нас трујете, доста је!" Мјештани Рамића и Драгочаја изашли на протесте

Аутор:Милена Грубор
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Несносан смрад који шири регионална депонија у Рамићима, константан страх од загађења и деценије игнорисања од стране надлежних прелили су чашу стрпљења мјештанима бањалучких насеља Рамићи и Драгочај.
Очајни грађани изашли су данас на мирне протесте, окупљањем на самом скретању према депонији, поручивши да више неће да трпе девастацију животног простора.
Натписи са транспарената које су носили окупљени јасно осликавају вишегодишњу агонију кроз коју пролазе: "Годинама нас трујете, доста је", "Зашто је Бањалука депонија за осам општина?" и "Ужасно смрди, а сви ћуте".
Окупљени грађани поручују да ово није политички скуп, већ вапај породица које желе да њихова дјеца дишу чист ваздух. Међутим, спремни су на радикалније кораке уколико градске и надлежне институције наставе да пребацују одговорност.
Мјештанин Немања Бикић, који живи у непосредној близини депоније, истакао је да је ово тек први корак упозорења.
"Наши једини захтјеви су да се депонија одавде склони. Дошли смо на ове протесте да то урадимо мирно, без икаквог вандализма. Ово није политички скуп. Живим јако близу и само тражимо да се било шта крене радити. Ја знам да је немогуће да се то измјести преко ноћи, али дајте бар да нешто почне да се рјешава. Овдје се више не може живјети. Имам породицу, имам мало дијете које свакодневно удише сав тај смрад" поручио је Бикић.
Он је нагласио да су надлежнима дали јасан ултиматум.
"Дали смо рок од три седмице. Ако не буде одговора на наша питања и конкретних корака, направићемо много веће протесте, блокираћемо читаву цесту и нећемо се склонити", јасан је Бикић.
На питање да ли су мјештани покушали да ступе у контакт са Градском управом Бањалука и пронађу заједнички језик, Бикић истиче да су наишли само на затворена врата и пребацивање кривице:
"Покушавали смо разговарати, али свако своју причу прича."
Очајни грађани описују да је живот поред депоније постао готово немогућ, посебно посљедњих година током којих се ситуација додатно драматично погоршала.
"У ауто уђе смрад такав да је то неподношљиво. Замислите сада људе који живе ту и који не могу да отворе прозор, врата, не могу да изађу нити да сједе испред куће, и тако већ деценијама. Ситуација се погоршала уназад неколико година, а ми само хоћемо и овом приликом апелујемо на надлежне да већ једном крену да рјешавају овај проблем“, поручио је предсједник Удружења РеСтарт Српска Стефан Благић.
Иако је Град Бањалука раније најавио измјештање депоније у Рамићима, капитални пројекат чија се вриједност процјењује на око 30 милиона евра, конкретних помака на терену и даље нема. Мјештанима је обећања доста, а сат увелико откуцава: уколико у наредне три седмице надлежни не пређу са ријечи на дјела, Рамићи и Драгочај ступају у тоталну блокаду.
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