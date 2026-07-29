Држављанин БиХ осумњичен за сексуално злостављање свог дјетета: Ухапшен у Херцег Новом

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин БиХ ухапшен је у Херцег Новом због сумње да је над својим малољетним сином починио кривично дјело недозвољене полне радње у вези са кривичним дјелом обљуба са дјететом млађим од четрнаест година.
Из Управе полиције саопштили су да је осумњичени ухапшен по налогу државног тужиоца у Вишем државном тужилаштву у Подгорици.
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Из полиције су навели да су се огласили поводом интересовања медија за тај догађај.
"Оца дјетета је Полицији 17.07.2026. године пријавила његова супруга, мајка дјетета, а службеници Одјељења безбједности Херцег Нови хитно су поступили по пријави и лишили га слободе истог дана. Криминалистичка обрада упућује на сумњу да је отац дјетета наведена кривична дјела извршио у њиховом стану у Херцег Новом. Осумњичени отац је, уз кривичну пријаву, 18.07.2026. године приведен државном тужиоцу у Вишем државном тужилаштву у Подгорици, због сумње да је извршио наведена кривична дјела. Надлежни тужилац је за њега донио рјешење о задржавању до 72 сата, до привођења судији за истрагу Вишег суда у Подгорици", саопштено је из полиције.
Судија за истрагу је за осумњиченог оца донио рјешење о одређивању притвора у трајању до 30 дана, након чега је спроведен у УИКС Спуж, гдеј се и сада налази.
Дјетету је, након пријаве догађаја, пружена потребна стручна помоћ и подршка. Дијете се налази са мајком.
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"Органи за спровођење закона нису се оглашавали поводом овог догађаја због заштите идентитета и интегритета дјетета које је жртва, као и достојанства дјетета и спречавања секундарне виктимизације. Због великог интересовања медија, овим потврђујемо да се догађај десио, како би јавност знала да је осумњичено лице Полиција пронашла и лишила слободе истог дана. Уједно користимо прилику да упутимо апел медијима да се приликом извјештавања о овом и сличним догађајима држе највиших етичких и професионалних стандарда у заштити права дјеце и малољетника, те да не објављују било који детаљ који евентуално незванично посједују из других извора, а који би могли да укажу на идентитет жртве", истичу из полиције.
(Вијести)
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