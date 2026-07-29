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Хаос у Скупштини Црне Горе: Министар полиције насрнуо на Милана Кнежевића

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 08:02

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Хаос у Скупштини Црне Горе: Министар полиције насрнуо на Милана Кнежевића
Фото: Printscreen/X

Сједницу Скупштине Црне Горе је обиљежио инцидент који је изазвао буру у јавности, пишу медији.

Током расправе о изменама више закона, међу којима су и измјене Закона о црногорском држављанству, министар унутрашњих послова Данило Шарановић кренуо је ка посланику и лидеру Демократске народне партије (ДНП) Милану Кнежевићу.

Како медији пишу, до физичког контакта није дошло, јер су присутни посланици спријечили министра да му приђе, али је снимак убрзо преплавио друштвене мреже.

На платформи X профил "Народни непријатељ" поставио је питање да ли министар полиције може да настави да обавља своју функцију након оваквог понашања, додају медији.

"Ако се министар полиције у скупштинској сали, пред камерама, залети на опозиционог посланика да би се физички обрачунао, да ли може даље да обавља функцију министра полиције? Или због таквог агресивног понашања мора да поднесе оставку", наводи се у објави.

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Таг :

Милан Кнежевић

Коментари (3)

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