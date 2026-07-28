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Возио испод ограничења и кажњен, и то с разлогом

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 22:43

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Ауто брзо вози на путу.
Фото: Pexels/Max Avans

Брзиномјер је показивао 61 километар на сат, а саобраћајни знак дозвољавао је 70. На први поглед возач није направио ништа погрешно.

Није јурио нити је прекорачио ограничење, али хрватски суд ипак га је прогласио кривим и осудио на десет мјесеци затвора.

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Трагичан случај показује колико је раширена једна опасна заблуда: Вожња испод ограничења не значи аутоматски да је брзина била сигурна и прилагођена условима на путу.

Како пише "Ревија ХАК", ријеч је о правоснажној одлуци Жупанијског суда у Пули од 2. децембра 2024. године. Возач је ноћу, у условима слабе видљивости, возио 61 км/х на дионици на којој је највећа дозвољена брзина износила 70 км/х. На путу се налазио пјешак обучен у тамну одјећу, којем је измјерено 2,98 промила алкохола у крви. Дошло је до налета са смртном посљедицом.

Ограничење вриједи за оптималне услове

Суд је нагласио да брзина истакнута на знаку представља крајњу дозвољену границу у повољним условима вожње, а не брзину којом се смије возити независно о мраку, киши, магли, стању пута или видљивости.

Иако возач није прекорачио дозвољених 70 км/х, суд је закључио да је његова брзина била неприлагођена конкретним саобраћајним условима.

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У образложењу пресуде наведено је да је максимална дозвољена брзина предвиђена за оптималне услове попут дневног свјетла, суве цесте и добре прегледности.

Закон о безбједности саобраћаја на путевима прописује да возач мора брзину прилагодити стању и условима на путу, видљивости, временским приликама, стању возила и густини саобраћаја. Мора возити тако да аутомобил може правовремено зауставити пред сваком препреком коју је у конкретним околностима могуће предвидјети.

Другим ријечима, знак с ограничењем од 70 км/х не значи да је вожња том брзином увијек дозвољена и безбједна. За густе магле, јаког пљуска, снијега, мрака или изразито слабе прегледности возач ће можда морати успорити на 50, 30 или још мање километара на сат.

Пјешак је тешко прекршио правила, али то није ослободило возача

Околности случаја биле су изузетно тешке. Пјешак је био снажно алкохолисан, налазио се на путу, носио тамну одјећу и био врло тешко уочљив.

Закон иначе прописује да пјешак који се ноћу или у условима смањене видљивости креће саобраћајницом мора бити означен извором свјетлости или рефлектујућим материјалом.

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Његово понашање ипак није аутоматски уклонило одговорност возача. Суд је закључио да је возач морао додатно смањити брзину због мрака и ограничене видљивости.

То је једна од најважнијих порука ове пресуде: Грешка другог учесника не значи искључиво да возач не може бити проглашен одговорним. У сваком се случају процјењује је ли учинио све што се од разумно опрезног возача могло очекивати.

Можете бити кажњени и без прекорачења брзине

Постоји јасна разлика између недозвољене и неприлагођене брзине.

Недозвољена брзина значи да сте возили брже од ограничења одређеног законом или саобраћајним знаком. Неприлагођена брзина може постојати и када возите испод тог ограничења, али пребрзо за стварне услове на путу.

На примјер, 50 км/х може бити дозвољено у насељу, али истовремено неприлагођено ако је пут залеђен, видљивост готово никаква или се возило приближава непрегледном пјешачком прелазу.

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Због тога возачу одбрана да 'није возио изнад ограничења' сама по себи неће бити довољна. Полиција, вјештаци и суд могу анализирати видљивост, зауставни пут, стање пута, временске прилике, расвјету и могућност правовременог уочавања препреке.

Порука хрватског суда зато је јасна: Број на саобраћајном знаку није препоручена брзина нити гаранција да сте поступили исправно. То је само највећа дозвољена граница, док коначну брзину увијек морате прилагодити ономе што се у том тренутку догађа на путу.

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Тагови :

Брзина

Хрватска

Прекорачење брзине

Саобраћајна несрећа

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