Logo

Крузер са 238 људи насукао се на Дунаву због ниског водостаја, у току евакуација путника

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 08:35

Коментари:

0
Снимак направљен дроном приказује насукани швајцарски брод-хотел на ријеци Дунав код Ђењуа, у Мађарској, у уторак, 28. јула 2026. године, након што се брод насукао због изузетно ниског водостаја. Путници су претходно већ евакуисани
Фото: Tanjug/Csaba Krizsan/MTI via AP

Путнички крузер „Викинг Улур“, који плови под швајцарском заставом, насукао се на Дунаву код Салче, у румунском округу Мехединци, због изузетно ниског водостаја. На броду се налази 186 путника и 52 члана посаде.

Гранична полиција започела је синоћ евакуацију путника са насуканог брода. Крузер је требало да пристане у Видин ради снабдијевања.

Након што се брод насукао, посада је ангажовала друго пловило за превоз путника, али оно није успјело да се приближи довољно како би безбједан трансфер људи био могућ.

Због тога су у евакуацију укључени припадници граничне полиције, који су патролним чамцима превозили путнике на сигурно.

Брод је испловио из луке Дробета-Турну Северин у понедјељак увече, а током пловидбе заглавио се на средини корита у области Салча, познатој по бројним пјешчаним спрудовима.

Током ноћи и јутра између понедјељка и уторка више пута је покушано да се брод ослободи и помјери, али безуспјешно.

Представници надлежних служби навели су да су изгледи за деблокаду пловила тренутно мали, јер је водостај Дунава изузетно низак, а проток ријеке износи око 1.600 кубних метара у секунди.

(РТС)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

насукан брод

Дунав

Викинг Улур

евакуација

Коментари (0)

Више из рубрике

Хаос у Скупштини Црне Горе: Министар полиције насрнуо на Милана Кнежевића

Регион

Хаос у Скупштини Црне Горе: Министар полиције насрнуо на Милана Кнежевића

3 ч

3
Руска државна застава вијори се на згради у Санкт Петербургу под ведрим небом.

Регион

Огласила се Амбасада Русије након увођења виза руским држављанима у Црној Гори

12 ч

0
Ауто брзо вози на путу.

Регион

Возио испод ограничења и кажњен, и то с разлогом

13 ч

0
Приказане руке које држе више новчаница евра.

Регион

Газде плаћају 25 евра на сат, а радника нема: Ове жене су траженије од кувара

13 ч

0

  • Најновије

11

40

Тужилаштво истражује погибију труднице и њеног сина

11

36

Центар за социјални рад Бијељина набавио ТОБИ комуникатор за дјецу са потешкоћама

11

32

Жена из Чапљине сјекиром демолирала ауто бившег партнера

11

29

Тактичка вјежба вечерас на подручју Бања Луке

11

25

БиХ поново прима половину миграната са балканске руте

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима