Крузер са 238 људи насукао се на Дунаву због ниског водостаја, у току евакуација путника

Аутор:АТВ редакција
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Путнички крузер „Викинг Улур“, који плови под швајцарском заставом, насукао се на Дунаву код Салче, у румунском округу Мехединци, због изузетно ниског водостаја. На броду се налази 186 путника и 52 члана посаде.
Гранична полиција започела је синоћ евакуацију путника са насуканог брода. Крузер је требало да пристане у Видин ради снабдијевања.
Након што се брод насукао, посада је ангажовала друго пловило за превоз путника, али оно није успјело да се приближи довољно како би безбједан трансфер људи био могућ.
Због тога су у евакуацију укључени припадници граничне полиције, који су патролним чамцима превозили путнике на сигурно.
#myvikingstory https://t.co/Kq3X44WbC1— V.L.Sorrell, MD (@CASEfromASE EIC) (@VLSorrellImages) July 28, 2026
Брод је испловио из луке Дробета-Турну Северин у понедјељак увече, а током пловидбе заглавио се на средини корита у области Салча, познатој по бројним пјешчаним спрудовима.
Током ноћи и јутра између понедјељка и уторка више пута је покушано да се брод ослободи и помјери, али безуспјешно.
Представници надлежних служби навели су да су изгледи за деблокаду пловила тренутно мали, јер је водостај Дунава изузетно низак, а проток ријеке износи око 1.600 кубних метара у секунди.
(РТС)
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