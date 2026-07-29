Јапанци о подрхтавању: Нисам знала шта је земљотрес, а што експлозија

Аутор:АТВ редакција
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Радни дан у ресторану „Сендан Шокудо“ у јапанском граду Јацуширу ближио се крају када је снажан земљотрес затресао цијелу зграду. Предмети су падали с полица, а посуђе се разбијало у комадиће. Био је то увод у катастрофу која је у уторак увече погодила префектуру Кумамото, гдје је у земљотресу магнитуде 7,1 погинуло најмање 13 људи, пише Би-Би-Си (BBC).
Сувласница ресторана, 75-годишња Хироко Огата, у том тренутку улазила је у објекат.
„Била сам изненађена и уплашена“, рекла је. „Одмах сам се сакрила испод једног од столова, али он се снажно помјерао лијево-десно.“
Огата цијели живот живи у Јацуширу, подручју које се налази уз активне тектонске расједе и које често погађају земљотреси. У два земљотреса 2016. године погинуло је 277 људи. Ипак, Огата каже да никада није доживјела овако снажан удар.
„Земљотрес прије десет година није био ни близу овоме“, рекла је. „Мислила сам да ћу умријети.“
Најмање 13 особа је погинуло, међу којима и троје људи у тржном центру „Аеон“ у граду Кумамоту, док је под рушевинама наводно заробљено још десетак особа.
Акције спасавања су у току, а премијерка Санае Такаичи упозорила је да хитним службама вријеме брзо истиче. Убрзо након земљотреса, Такаичи је на терен послала 4.600 припадника служби и изјавила да ће тимови током цијеле ноћи радити на процјени штете.
Упркос брзој реакцији, десетине хиљада људи у Кумамоту остале су без струје и воде. Оштећено је најмање 45 здравствених установа.
Урушили су се спољни зидови дворца Кумамото из 17. вијека, док је молитвена дворана светилишта Јацуширо из 19. вијека уништена.
Само неколико стотина метара од срушеног тржног центра, Јуи је у тренутку земљотреса сједила у канцеларији своје посластичарнице.
„Нисам могла да разазнам шта је звук земљотреса, а шта звук експлозије“, испричала је за Би-Би-Си.
„Могла сам само да се држим за столицу док су се снажни удари низали један за другим“, додала је, видно потресена.
„Нисам знала шта да осјећам. У таквој ситуацији нисам могла да осјетим чак ни страх. Ни сада не знам како се осјећам и не знам како бих то објаснила.“
Локална становница Михал Посан каже да у продавницама „више нема воде ни хране“.
Посанова, која има 25 година, живи у Кумамоту двије године, а у тренутку земљотреса била је код куће.
„Телевизор је пао на мене, огледало се разбило, а путеви око мене су оштећени“, рекла је за Би-Би-Си.
Навела је и да је почела да припрема торбе за евакуацију због накнадних потреса који су услиједили након главног удара.
Један од становника испричао је да накнадни потреси тресу град сатима након првог удара.
„Људи страхују од новог земљотреса“, рекао је. „Након земљотреса 2016. године услиједио је други само неколико дана касније.“
Забринути су и сеизмолози. Шинџи Кијомото из Јапанске метеоролошке агенције позвао је јавност да остане на опрезу због могућих нових потреса.
Он је подсјетио на смртоносни низ из 2016. године, када су се два разорна удара догодила у размаку од неколико дана.
Живот усред накнадних потреса
У међувремену, становници попут Огате и Јуи покушавају да санирају штету.
„Цијели мој простор је у нереду и не знам одакле да почнем. Ипак, морамо од нечега да живимо и што прије поново отворимо ресторан, па данас чистим“, рекла је Огата у сриједу.
„Међутим, чим покушам нешто да урадим, догоди се накнадни потрес и морам да станем. Затим мало радим, па нас поново затресе. Све иде веома споро. Уколико се ова подрхтавања наставе, биће веома стресно.“
Јуина посластичарница остаје затворена док она процјењује штету.
„Још нисам провјерила да ли раде уређаји попут пећнице“, рекла је. „Тек када то провјерим, знаћу да ли могу да наставим с послом.“
(Индекс)
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