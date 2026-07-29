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Млади спасилац који је освојио свијет добија одликовање: Трамп најавио пријем у Бијелој кући

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 08:13

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Доналд Трамп и спасилац пријем награда одликовање
Фото: Vadim Ghirda/Tanjug/AP/ X/ FoxyFarmer/printscreen

Драматична акција спасавања одиграла се на плажи у Санта Крузу, након што је снажно море, са таласима налик цунамију, повукло дијете, због чега је млади спасилац без оклијевања скочио у животно опасне таласе, а сада му слиједи и одликовање за храброст.

Син америчког предсједника, Ерик Трамп, први је подијелио ову вијест на свом Иксу уз опис: „Дајте овом шеснаестогодишњем спасиоцу највише цивилно одликовање. Ово је заиста оно најбоље што Америка има! Свака част!“

Његову објаву је прослиједио Трамп на свом Иксу уз најаву пријема у Бијелој кући као и додјеле одликовања за храброст.

„Довешћемо овог храброг младића и његову породицу у Бијелу кућу, заједно, можда, и са дјечаком којег је спасио, како бисмо му уручили високо цивилно одликовање. Веома је храбар и то је заслужио!“ поручио је предсједник Сједињених Америчких Држава, Доналд Трамп.

Подсјећамо, спасилац, за којег очевици кажу да је извео једно од најхеројскијих спасавања које су икада видјели, има свега 16 година и ученик је средње школе, пренио је локални НБСи Беј Ерија. Жена која је на друштвеним мрежама навела да је његова мајка рекла је да се младић зове Рајдер.

Дијете које је Рајдер спасио, према наводима медија, има око 10 година.

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Тагови :

Доналд Трамп

спасилац

одликовање

спасавање

Бијела кућа

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