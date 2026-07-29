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Иран поставио ултиматум за отварање Ормуза

29.07.2026 07:43

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Иран поставио ултиматум за отварање Ормуза
Фото: Tanjug/AP

Иран је предложио Оману привремени план за поновно отварање Ормуског мореуза, према којем би један правац саобраћаја пролазио кроз иранске воде, а део супротне руте би такође био у иранским водама.

Замјеник иранског министра спољних послова Казем Гарибабади је за иранску државну телевизију рекао да је Техеран одбио ранији предлог Омана о равноправној подели транзитних рута, уз образложење да такво рјешење не одговара безбједносним захтјевима Ирана док се не постигне дугорочна регионална стабилност.

Гарибабади је упозорио да ће Ормуски мореуз остати затворен уколико Маскат одбије ирански предлог, преноси Ројтерс.

Додао је да Иран више не признаје шему раздвајања поморског саобраћаја (TSS) коју је усвојила Међународна поморска организација, тврдећи да се она углавном налази у водама Омана и да не омогућава Техерану довољну контролу над бродовима који пролазе кроз мореуз.

Према његовим ријечима, традиционална рута кроз средину мореуза тренутно није у употреби због опасности од мина, па су бродови преусмјерени на сјеверну руту уз Иран и јужну руту уз Оман.

"Ово је питање националне безбједности, а не покушај притиска", рекао је Гарибабади, наводећи да Иран раније није оспоравао коришћење TSS руте која је деценијама била у оманским водама.

Ирански званичник је такође упозорио да Техеран неће дозволити ниједној трећој земљи, чак и ако је позове Оман, да учествује у уклањању мина из Ормуског мореуза.

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Тагови :

Иран

Хормушки мореуз

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