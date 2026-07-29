САД и Саудијска Арабија извеле ударе у Ираку; Техеран: Не прихватамо притисак САД

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп и премијер Израела Бењамин Нетанјаху разговарали су у Вашингтону о ситуацији на Блиском истоку, прије свега о Ирану и безбједности региона. Бијела кућа је састанак оцијенила као "позитиван и продуктиван", док је Нетанјаху навео да је то био један од најбољих разговора које су двојица лидера икада имала.
Сукоби на Блиском истоку настављени су новим нападима, док су Иран и Сједињене Америчке Државе размијенили оштре поруке.
Техеран тврди да су у недавним америчким ударима оштећени инфраструктурни објекти, укључујући мостове, тунеле и аеродром у Бушеру, док предсједник САД Доналд Трамп упозорава да ће Вашингтон предузети нове мјере уколико не буде постигнут договор.
У интервјуу за Фокс њуз, Трамп је рекао да Сједињене Америчке Државе имају могућност да униште кључну инфраструктуру Ирана, укључујући електране и мостове, уколико Техеран не прихвати споразум.
Из Ирана одговарају да неће дозволити да САД одређују када ће рат почети или бити завршен и поручују да ће Техеран наставити да дјелује у складу са својим националним интересима.
Упркос оштрим порукама између Вашингтона и Техерана, дипломатски контакти настављени су у Бијелој кући, гдје се предсједник САД Доналд Трамп састао са премијером Израела Бењамином Нетанјахуом.
Бијела кућа је сусрет оцијенила као "позитиван и продуктиван", док је Нетанјаху навео да је то био један од најбољих разговора које су двојица лидера икада имала.
Према његовим ријечима, разговор је протекао у атмосфери пуне сарадње, а теме су биле заједнички циљ да Ирану не буде дозвољено да посједује нуклеарно оружје, као и питања важна за безбједност и будућност Израела.
На југу Либана настављене су тензије. Израелски дрон погодио је стамбени објекат у области Набатијех ел Фауки, док су мировне снаге УН саопштиле да су у пограничном подручју пронашле више од четири тоне експлозива.
Истовремено, јеменски Хути запријетили су проширењем сукоба са Саудијском Арабијом, наводећи да ће наставити операције док, како тврде, не буде окончана блокада Јемена.
(РТС)
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