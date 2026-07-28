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Нетанјаху: ''Разговор са Трампом обиљежен заједничким разумијевањем''

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 22:19

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Израелски премијер Бењамин Нетанјаху разговара са министром одбране Питом Хегсетом и државним секретаром Марком Рубиом.
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху у својој изјави открио је имао одличан састанак са америчким предсједником Доналдом Трампом.

"Када кажем одличан, не мислим то као пуку стилску фигуру. Био је то разговор обиљежен пуним партнерством, међусобном подршком и заједничким разумијевањем заједничког циља да осигурамо да Иран не добије нуклеарно оружје, као и друге циљеве", рекао је Нетањаху.

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Он је додао да је то био "један од најбољих разговора" које је водио са Трампом.

Шеф израелске Националне дирекције за јавну дипломатију Ципи Хотовели раније је рекла да је фокус разговора био Иран, али да није укључивао разговоре о иранском нуклеарном постројењу "Пикакс Маунтин".

(Срна)

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Тагови :

Бењамин Нетанјаху

Доналд Трамп

Израел

Америка

састанак Трамп Нетанјаху

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