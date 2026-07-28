Нетанјаху: ''Разговор са Трампом обиљежен заједничким разумијевањем''

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Премијер Израела Бењамин Нетанјаху у својој изјави открио је имао одличан састанак са америчким предсједником Доналдом Трампом.
"Када кажем одличан, не мислим то као пуку стилску фигуру. Био је то разговор обиљежен пуним партнерством, међусобном подршком и заједничким разумијевањем заједничког циља да осигурамо да Иран не добије нуклеарно оружје, као и друге циљеве", рекао је Нетањаху.
Свијет
Иран показао нови дрон - ФОТО
Он је додао да је то био "један од најбољих разговора" које је водио са Трампом.
Шеф израелске Националне дирекције за јавну дипломатију Ципи Хотовели раније је рекла да је фокус разговора био Иран, али да није укључивао разговоре о иранском нуклеарном постројењу "Пикакс Маунтин".
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч6
Свијет
3 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
22
57
22
52
22
51
22
44
22
43
Тренутно на програму