Ово је Иван Вучић који је савладао вандала из Пољске

Аутор:АТВ редакција
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Снимак Ивана Вучића, младића из Церна код Љубушког, обишао је данас цијели регион.
Он је савладао Краковјака Бартуомјеја Вуоџимјеша, држављанина Пољске, који је синоћ запалио олтар цркве и уништио кип Госпе у Међугорју. Након његове експресне реакције брзо је стигла полиција и привела Пољака.
О томе шта се све дешавало, како је схватио да је ријеч о особи за којом је трагала цијела Херцеговина, говорио је за "Дневни аваз".
Каже да је возио аутомобил када је уочио Пољака, а препознао га је на основу фотографија и снимака које су објављене док је трајала потрага, а онда је почео трчати за њим.
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Прича да је морао скочити на њега да га онеспособи.
"Био је насилан, покушао се отети, али ја сам морао показати силу да га смирим. Јако ме погодило када сам видио снимке из Међугорја, то је велико светиште. Нажалост, биће таквих људи увијек. Прошло ми је кроз главу да је можда наоружан, али сам ипак кренуо", рекао је Вучић, који иначе ради као радник обезбјеђења.
Рекао је да је у кратко вријеме постао познат и да му телефон не престаје звонити.
"Моја порука је да ширимо љубав и будемо сви заједно. Овдје видим своју будућност", навео је Вучић.
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