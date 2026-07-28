Паника због цијена огрева: Бањалучани масовно купују прије новог поскупљења

Аутор:Ивана Кордић
Коментари:0
Грађани Бањалуке већ увелико набављају огрев за предстојећу гријну сезону, а највећа потражња и даље је за дрветом и пелетом, продавци истичу да купци настоје искористити ниже љетне цијене.
У Еко топланама поручују да су припреме за сезону у току и да ће, упркос финансијским изазовима, гријање почети на вријеме у складу са временским условима.
Иако је до почетка гријне сезоне остало још неколико мјесеци, бројни Бањалучани већ набављају огрјев. Већина Бањалучана са којима смо ми разговарали и даље се грију на дрва. Куповину кажу не желе остављати за јесен када потражња расте, а цијене често буду више.
"Ја се гријем на дрва, на чврсто гориво. А да ли сте већ спремни за нову гријну сезону? Па још нисам набавила огрјев, али радићу на томе да се побринем да имам, нисам велики потрошач можда метар-два трошим", "На шта се гријете? На пелет. И јесте ли се већ спремили за сљедећу гријну сезону? Наравно", "На пелет али је јако скуп", "На градско гријање. Да ли сте задовољни са услугама? Јесам али сам мало боравила у стану", рекли су грађани.
Да су припреме већ почеле, потврђују и продавци. На домаћем тржишту грађани се и даље највише одлучују за огревна дрва. Цијена палете, у зависности од количине, креће се од 148 до 267 марака. Тона каменог угља кошта 267, док за тону лигнита потребно је издвојити 265 марака.
"Дрвни пелет већ посљедњих неколико година стварно популарност му расте јако муњевитом брзином. Упркос нестабилности цијенама с пелетом неки би рекли да му популарност опада и да се мање пећи продаје али посљедњи подаци показују да је ова година рекордна по питању продаје пећи на пелет што значи да се потражња над тим енергентом још више повећава, а исцјепано огрјевно дрво ће увијек остати на нашем тржишту ја вјерујем још дуго дуго година најтраженији енергент тако да та два енергента се боре једна с другом ко ће бити на првом мјесту најтраженијег сад за сад је то исцјепано дрво", казао је директор компаније Дрвосјеча Мухамед Хелаћ.
Све више грађана одлучује се за гријање на пелет које се издваја по једноставнијем кориштењу, квалитету енергије и већем комфору у односу на друге врсте огрјева. Представник произвођача истиче да је потражња ове године велика, а највећи изазов представља набавка сировине.
"Међутим залиха дефинитивно нема и зашто их нема главни је проблем што имамо прилично мањи доток сировине што из шумских газдинстава што из саме финализације дрвних производа јер извоз финалних производа је пао из БиХ то су велики бројеви", истакао представник произвођача пелета из БиХ Горан Ивановић.
Припреме за дрвну сјечку трају цијелу годину, иако се она користи током приближно седам мјесеци гријне сезоне, поручују из Еко топлана у Бањалуци. А припрема механизације и постројења изводи се према приоритетима и расположивим финансијским средствима. Све то изискује додатне издатке.
"Еко топлане већ двије године траже или повећање цијена или нека грант средства или субвенције оно што град може да одлучи да ли ће то бити поскупљење или субвенције. Нажалост у протекле двије године нисмо имали позитиван одговор од стране града тако да смо у тешкој финансијској ситуацији али то не значи да грађани треба да брину", рекао је директор предузећа Еко топлане Драгиша Зечевић.
Из Еко топлана поручују да гријање може почети већ 1. октобра, уколико температуре буду довољно ниске, док је редовни почетак сезоне 15. октобра. Грађанима који се грију на дрва, угаљ или пелет продавци савјетују да огрјев набаве на вријеме док још трају повољније цијене и сезонски попусти, те да куповину не одлажу за зимски период, када су цијене највише.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Савјети
2 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
22
19
22
10
22
02
22
01
21
54
Тренутно на програму