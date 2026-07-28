EVLBET шампиони почели са преузимањем награда: Уручени Шкода Октавиа и Веспа

Аутор:АТВ редакција
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EVLBET шампиони почели су са преузимањем награда из велике наградне игре „Шампион EVL BET-а“, организоване поводом Свјетског првенства у фудбалу.
Први су своје награде преузели најбоље пласирани учесници на глобалној ранг-листи. Никола Моравац из Бањалуке, који је освојио прво мјесто, преузео је кључеве аутомобила Шкода Октавиа, док је другопласираном Драшку Јоргићу, такође из Бањалуке, уручен моторни скутер Веспа.
Наградна игра трајала је од 11. јуна до 20. јула 2026. године, а учесници су се такмичили за награде из фонда вриједног више од 161.000 КМ. Глобална ранг-листа обухватила је чак 500 наградних позиција, док је коначни пласман одређен према највећој укупној погођеној квоти на добитном спортском тикету.
За учешће је било потребно одиграти добитни тикет са најмање четири пара, минималном уплатом од двије марке и минималном квотом 1.20 по пару.
Шампионски тикет са квотом 1331
Првопласирани Никола Моравац шампионски тикет одиграо је пред сам завршетак наградне игре. На тикету се налазило пет парова, а укупна погођена квота износила је 1331.
– Тикет сам одиграо пред сам крај наградне игре. Имао је пет парова и укупну квоту око 1.300. Било је неизвјесно до самог краја јер нисам знао да ли ће неко остварити већу квоту. На крају се испоставило да сам успио погодити највећу. Резултате сам пратио на званичној EVLBET страници, а прва вожња биће по Бањој Луци – рекао је Моравац након преузимања кључева Шкоде Октавије.
Бејзбол мечеви завршавали у четири сата ујутро
Другопласирани Драшко Јоргић остварио је укупну квоту 809 на тикету са 14 парова. Како је испричао, највише неизвјесности донијела су му посљедња два бејзбол меча.
– Одиграо сам 14 парова са укупном квотом 809. Најтеже је било пратити посљедња два бејзбол меча, који су завршавали око четири сата ујутро. Тим тикетом сам у том тренутку остварио највећу квоту. Мени и друштву било је занимљиво да наредних дана пратимо ранг-листу и видимо да ли ћу остати први – изјавио је Јоргић, који је преузео моторни скутер Веспа.
Рогић: Посебно задовољство је уручити награде њиховим власницима
Директор маркетинг сектора EVL-а Драгиша Рогић истакао је да је „Шампион EVL BET-а“ била највећа наградна игра кад су игре на срећу у питању током Свјетског првенства у фудбалу.
– Жељели смо да наградимо велики број играча и понудимо им транспарентно такмичење у којем коначни пласман одређује остварени резултат. Глобална ранг-листа имала је укупно 500 наградних позиција. Посебно нам је задовољство када упознамо наше шампионе, чујемо приче о њиховим тикетима и уручимо им освојене награде. Честитам Николи, Драшку и свим осталим награђеним играчима, а свима који су учествовали захваљујем на повјерењу – изјавио је Рогић.
Поред Шкоде Октавије и Веспе, на глобалној ранг-листи додијељени су Е-Бике, два телефона iPhone 17 Pro, PlayStation конзоле, HP лаптопи, електрични тротинети, тренерке, мајице и бонус награде.
Преузимање осталих награда биће настављено у складу са званичним правилима наградне игре.
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