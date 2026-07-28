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До краја седмице стиже преокрет за два хороскопска знака

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 15:40

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Хороскоп
Фото: pexels/Damir K

Неки ће хороскопски знакови ове седмице посебно осјетити промјене на пословном плану.

Према астрологији, особе из два знака Зодијака могле би добити вијест којој су се дуго надале - позив за разговор, понуду или прилику која би могла промијенити њихов професионални пут.

Лав - труд би напокон могао бити награђен

Лавови су познати по амбицији, самопоуздању и жељи да се истакну.

Управо би им те особине могле помоћи да привуку пажњу послодаваца или особа које одлучују о новим приликама.

Ако су у посљедње вријеме слали пријаве, разговарали о новим пројектима или размишљали о промјени каријере, крај седмице могао би им донијети позитивне вијести.

Њихова упорност и креативност могле би доћи до изражаја у правом тренутку.

Јарац - прилика за коју се дуго припремао

Јарчеви ријетко нешто препуштају случају. Њихова дисциплина, одговорност и стрпљење често их воде према успјеху, а сада би се њихов труд могао почети исплаћивати.

Позив за нови посао, пројекат или напредовање могао би стићи баш онда када су спремни направити сљедећи велики корак. Иако астрологија може бити само забаван поглед на могуће догађаје, сваки успјех ипак зависи о труду, припреми и приликама које сами створе.

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Јарчеви би могли добити прилику да покажу знање и способности које су дуго градили.

Нова врата отварају се онима који су спремни

Иако астрологија може бити само забаван поглед на могуће догађаје, сваки успјех ипак зависи о труду, припреми и приликама које сами стварамо, преноси Индекс.

За Лавове и Јарце ове би седмице могао бити подсјетник да се упорност и залагање често препознају у правом тренутку.

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